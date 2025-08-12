神明也敢惹？新北女偷錢母+潑神像液體　詭異燒金紙辯「紓壓」

記者郭世賢／新北報導

新北市一名44歲張姓女子於8月3日晚間連續在金萬地區宮廟犯案，先竊取五谷宮虎爺聚寶盆內的錢母，又至美崙福德宮焚燒大量金紙，行徑異常引發關注。金山警分局雖未接獲報案，但透過LINE社群通報主動偵辦，於9日循線逮到張女；警訊後，將張女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

▲新北女偷錢母還潑神像液體，金山警依竊盜罪送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，金山區中角五谷宮宮主3日下午6時許，發現虎爺聚寶盆內價值約200元的錢母遭竊，隨即將監視器拍下的竊嫌影像，並上傳至LINE群組「北海岸通報群組」，提醒周邊廟宇提高警覺。沒想到，同日晚間8時30分，萬里區美崙福德宮廟祝發現1名女子在宮內點燃大量香燭、焚燒多份金紙，行為詭異，經比對確認與五谷宮竊嫌為同一人。

金山警分局透過LINE群組資訊調閱監視器，發現張女犯案時不僅竊取錢母，還持不明液體潑灑神像，隨後騎車從金山中角前往萬里美崙福德宮。警方擴大調閱周邊監視器，以車追人，最終於9日在淡水區逮獲張女。據悉，張女精神狀況不穩，供稱犯案是為「紓壓」。儘管兩間宮廟均未正式報案，警方仍依職權偵辦，全案訊後，將張女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長楊力強表示，「我們十分重視民眾意見，絕不容許任何脫序行為影響社區安寧。只要金山警在，面對任何犯罪，必定嚴正執法，絕不姑息。」廟宇若遇類似事件應立即通報，以利即時追查，同時加強巡邏防範不法。