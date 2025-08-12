嚴正駁斥民眾黨不實指控　南市府揭黃國昌雙標漠視新北被糾正

▲台南市政府召開記者會，嚴正駁斥民眾黨團對治水經費挪用不實指控。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對民眾黨團日前提出所謂「黃偉哲條款」要求，台南市政府12日召開記者會，嚴正駁斥黃國昌及民眾黨的不實指控，強調台南治水經費從未挪作他用，相關說法純屬抹黑與誤導。

台南市府表示，黃國昌早已被市府召開兩次記者會澄清，但他卻視而不見，刻意忽略同一份監察院報告中，新北市政府遭到更嚴正糾正的事實。南市府質疑黃國昌「雙標」操作，問他是否為個人政治利益、討好新北市長侯友宜？更反諷地指出，既然要設「黃偉哲條款」，難道不該連帶增設「侯友宜條款」？南市府痛批，民眾黨利用監察報告作為政治工具，扭曲事實，傷害台南形象，令人難以接受。

南市府強調，丹娜絲風災後復原工作仍持續進行，眼下正值楊柳颱風即將來襲的關鍵時刻，本應專注防災備援，卻不得不抽空澄清荒謬指控，實屬無奈。南市府呼籲黃國昌切莫再為個人政治利益操弄台南，更不要把台南當成政治犧牲品。

監察院報告顯示，台南市府運用中央補助款辦理102件雨水下水道疏濬清淤工程，僅因資料對應差異被誤讀，並無挪用經費之情事。相較之下，新北市政府將部分委辦經費低於覈定金額，有挪用疑慮，卻遭黃國昌刻意忽略。

水利局長邱忠川嚴正表示，清淤補助款全數用於雨水下水道清淤，市府更投入自籌預算遠高於中央補助，新北卻低於補助額度。他並指出，台南雨水下水道規劃總長度達935公里，全國第一，完成長度737.08公里；新北雖比例高達92%，但規劃長度僅793公里，實際建設少於台南。這一事實被刻意扭曲，令外界誤解。