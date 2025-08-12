小女友「三洞齊開」遭性侵施暴！新北男膠帶綑綁：用強勢來得到妳

▲周男雖全盤承認犯行，A女卻在庭上表示原諒。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

新北地方法院日前就一起妨害性自主案件宣判，35歲周男因多次違反女友（A女）意願進行性侵及強制猥褻，另奪取對方手機與錢包，依強制性交、強制猥褻及強制罪共三罪判刑。法院合併定應執行刑為4年8月，其中8月刑期得以新台幣1,000元折算1日易科罰金，周男不服一審判決上訴，高等法院近日駁回。

判決書指出，A女此前無性經驗，周男與A女交往後，於2023年3月17日，在新北市住處接連4次對A女施以性侵與猥褻行為，包括脫去對方衣褲撫摸私密處、強迫口交、肛交及性交。期間更以膠帶綑綁雙手、塞住嘴巴並施以毆打，甚至威脅「不配合就找人輪姦」。案發當晚，他還奪走A女手機與錢包，限制其行動自由，A女趁他外出時報警求援。

法院審理時，周男雖全盤承認犯行，A女也在庭上表示原諒，但法官認為他完全漠視對方性自主權，且手段粗暴、惡性重大。判決書揭露，周男曾傳訊威脅若女方不願發生性關係，「有一天會用強勢來得到妳」。此外，他在案件後仍違反法院核發的緊急保護令，遭另判拘役50日確定，顯示缺乏悔改。

法官最終依強制性交罪（接續犯）、強制猥褻罪及強制罪分別量刑，合併定刑4年8月，其中強制猥褻與強制罪部分得易科罰金。周男不服一審判決上訴，高等法院近日駁回。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。