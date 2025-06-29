水蜜桃產季來了！專家揭「挑選3關鍵」 不能無腦塞冰箱

▲農糧署分享挑選水蜜桃的關鍵技巧。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

國產水蜜桃正值盛產期，農糧署提醒消費者掌握挑選訣竅，才能品嚐香甜多汁的最佳風味。水蜜桃富含維生素、礦物質與膳食纖維，不僅營養豐富，正確挑選與保存方式更能提升食用品質。掌握三大關鍵技巧，讓你吃得健康又滿足。

每年4至8月是台灣水蜜桃主要產季，農糧署指出，國產水蜜桃口感細緻，香氣濃郁，是夏季受歡迎的水果之一。其富含維生素A、C與膳食纖維，不僅有助促進腸道健康，還能補充水分與養分，是炎夏消暑的優質選擇。

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農糧署建議，購買水蜜桃時可掌握三大挑選訣竅：首先，選擇果型圓潤飽滿、縫合線較淺的桃子，代表果實成熟且口感佳；其次，以香氣判斷成熟度，香味濃郁者通常甜度較高；最後，觀察果蒂周圍果皮是否呈黃白色，顏色越深表示越成熟。

未熟的水蜜桃建議放置在陰涼通風處，以常溫催熟；成熟後則應個別用廚房紙巾包裹後放入塑膠袋中，置於冷藏保存，以延長新鮮度與口感。農糧署提醒，切勿將未熟桃子直接冷藏，以免影響後續熟成與甜度發展。

農糧署呼籲民眾多選購國產水蜜桃，不僅可享受最新鮮的當季水果，也能支持在地果農，推廣台灣優質農業產品。透過正確挑選與保存方式，不僅吃得安心，還能提升水蜜桃的整體風味與營養價值。