拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

▲網友在桃園拉拉山買水蜜桃2盒1200元，結果裡面只有一顆能吃。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

一名民眾在社群平台控訴，家人到桃園拉拉山遊玩時購買2盒總價1200元的水蜜桃，卻遭遇挑選受阻，賣家要求晚點再取貨。然而，回家後發現水蜜桃僅有1顆能食用，讓人十分氣憤。對此農會出面介入此事。

近日有網友在Threads發文分享母親在拉拉山復興鄉某間店買水蜜桃的糟心經歷。據該網友敘述，母親光顧由一名老闆娘和其女兒共同經營的店家，當時人潮眾多，店方要求先付款再取貨。母親一次購入兩盒水蜜桃，每盒售價600元，並表示希望挑選當天現採且較脆的水果。然而，店家拒絕讓顧客自行挑選，僅請她「晚點再來拿」。

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依照約定，母親回去取貨時，發現兩箱水蜜桃已被疊放並打上死結包裝。她未拆箱檢查，直接提回家。然而，回家後卻發現情況不如預期：兩盒水蜜桃中僅一顆能食用，甚至還有一顆接近腐敗。原PO感到相當無奈，指出包裝盒上印有農會字樣，但並無聯絡電話可供反映問題，直言「投訴農會有用嗎，這間店直接毀了媽媽開心的一天，大家去拉拉山玩買水果真的要小心？」

對此，根據《自由時報》報導，復興區農會總幹事高理忠表示，已與涉事業者及消費者取得聯繫，並協調賠償2盒同等價值的水蜜桃。雙方已達成共識，農會將代替業者宅配賠償。農會供銷部主任宋月英也補充，由於業者今日因健康問題無法親自到場，因此由農會代處理。