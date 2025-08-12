林明昕放鳥韓國官員會面！　藍委：外交失禮猶如國恥

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

韓國真相和解委員會委員長朴宣映，近日在社群平台上發文控訴，與台灣官員約好的會晤被臨時取消，讓她感受到極大羞辱，怒轟台灣外交失禮。對此，國民黨立委許宇甄譴責民進黨政府外交團隊的嚴重失職，不僅不懂外交禮儀、沒有國際應對能力，才會讓台灣在國外丟臉。

許宇甄表示，韓方事前精心準備，以中華民國國旗配色製作昂貴花籃、安排高品質韓式茶點、準備禮物，甚至動員高層官員迎接我方代表，卻在前一晚接到單方面取消的通知。林明昕如此輕率的處理方式，讓對方委員長在社群媒體痛批台灣「傲慢無禮」，並表示此印象將永遠留在她心中。這種由友好交流變成外交羞辱的情況，對我國長年艱困的國際處境而言，無異是雪上加霜。

許宇甄指出，林明昕對外辯稱是因為APEC會議臨時有「緊急事項」，才不得不取消。韓國作為這次APEC的主辦方，韓方政府不可能對會議議程毫不知情，這種「臨時有急事」的說辭，在對方一查之下自然原形畢露，難怪韓國官員會認為此藉口經不起檢驗。

許宇甄嚴厲批評，民進黨政府使台灣在外交丟臉，現在又瞎扯「預算被在野黨刪減」，這種理由既荒謬又可笑。如果真的預算不足，那麼連出國參訪的機票與住宿都應成問題，如今卻有經費派員遠赴韓國，卻在國外鬧出外交醜聞，拿「預算被刪減」根本是推卸責任的荒唐藉口。賴政府拿到有史以來最高的總預算，政府並非沒錢，而是不懂外交禮儀、沒有國際應對能力，才會讓台灣在國外丟臉。

許宇甄痛批，林明昕政務委員辦公室宣稱，對方已在信件中表達諒解，卻在數日後仍於社群媒體發文批評，感到「詫異」，這真的是百分百不懂外交禮儀的說法。外交場合講求誠信與尊重，信件上的禮貌用語並不代表真正諒解，而是代表著韓方了解國際禮儀，不會在書面上表達憤怒，但這不能掩蓋失禮行為所造成的傷害。當對方最後選擇在臉書上公開發聲，就是在提醒全世界：台灣的官員不守承諾、行事失禮。

許宇甄強調，民進黨政府必須正視這起嚴重的外交失態，不能再用模糊說辭企圖淡化影響。這不僅是一次行程上的小失誤，而是我方外交專業的全面崩壞。台灣在國際上已經處境艱難，任何一次的失禮都可能讓多年累積的友誼與信任付諸東流。

許宇甄要求，行政院長卓榮泰立即說明，究竟是誰拍板取消行程，為何提供不實理由，並針對涉事官員進行懲處。外交不是兒戲，任何輕率與傲慢都會成為國家長遠發展的絆腳石。民進黨政府若繼續讓這種不懂禮儀、草率行事的官員代表台灣出國，只會讓「失禮、傲慢」的標籤深深烙印在國際社會的記憶裡，讓台灣蒙羞，國體盡失。

