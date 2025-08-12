　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭南韓批外交失禮　綠委建議政委親致電致歉：未盡禮儀就是改進

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）指控，台灣行政院官員原先約好8日見面，卻在前一晚臨時取消行程。行政院林明昕政務委員辦公室今（12日）回應，林已向委員會致歉，委員會也以信件表達諒解，對委員長發文感到詫異。對此，民進黨立委王定宇認為，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，建議政委親自致電表達歉意，「好朋友有誤會解釋一下就好了」。民進黨團幹事長吳思瑤也說，如果讓韓國朋友認為台灣有未盡禮儀之處、有安排失妥之處，就是改進，且要誠摯致歉。

南韓真相和解委員會委員長朴宣映近日發文指控，台灣行政院官員原約好本月8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，突然變調是外交失禮。對此，行政院林明昕政務委員辦公室今（12日）表示，林明昕已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

對此，民進黨立委王定宇上午受訪表示，感到抱歉，據了解政委是在會談前一天因為APEC發生必要、緊急處理的事情，且台灣今年擔任特別團團長要發表宣言，因為政務需要，前一天透過跟韓國委員會取得彼此諒解變更行程，台灣前一天聯繫感覺起來沒問題，但確實該委員長公開發文表達不滿。

王定宇認為，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，縱使前一天已溝通過，也預先通知彼此，也達到了解的立場，但委員長可能不了解過程，有心理上不愉快，建議政委親自致電表達歉意。本來是交流彼此對人權、真相發覺相關經驗交換及相關各項運動，發生誤會很可惜。「好朋友有誤會解釋一下就好了，這不是個很大、很嚴重的事情，但我們應該向韓國的委員長表達誠摯的道歉。」

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

民進黨團幹事長吳思瑤受訪則說，自己看到報導也大吃一驚，在外交安排都應當盡可能面面俱到、不要失禮，外交禮儀要求非常重要，如果讓韓國朋友認為台灣有未盡禮儀之處、有安排失妥之處，就是改進，且要誠摯致歉，也希望不要因此影響台韓人權合作。

吳思瑤指出，有看到政委說明，是因為在積極籌備APEC婦女及經濟論壇緊急事項，不得以調整會面，但既然造成對方不悅，我們就是誠摯致歉。最重要的是，不要因為這個事件造成台韓多項合作努力的方向，要持續深化彼此友誼。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

