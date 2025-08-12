放鳥韓國官員遭批外交失禮　羅智強轟離譜：除了下台沒第二條路

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前邀行政院政委林明昕會談，沒想到在前一天晚上我國單方面取消，讓她不滿，11日直接在臉書PO文批評，「這是外交上的失禮行為」，「台灣，今後將永遠以傲慢與無禮，留在我心中」。對此，國民黨立委羅智強直批，林明昕放人家南韓官員鴿子，除了下台沒有第二條路，太離譜了，丟臉丟到國外去，請外交部徹查。

朴宣映昨於臉書PO文，提到原本8日與台灣政務委員、人權及轉型正義處官員相約會談，他們還特別以台灣國旗為靈感訂製插花，以及準備韓式茶點、互贈禮物等等，沒想到卻在前一晚遭到台灣單方面取消，「還找了個難以讓人信服的藉口。這是外交上的失禮行為」，「台灣，今後將永遠以傲慢與無禮，留在我心中。」

羅智強表示，外交工作是一個專業且嚴肅的工作，這位官員你放人家南韓官員鴿子，除了下台沒有第二條路，「太離譜了，太離譜了」，你的業務管理是促進轉型正義，要來拜會的南韓機關，也是南韓的真相調查的官員、人員，這是你的業務本份不是嗎？這是你的核心業務，結果因為APEC放鳥，這是什麼鳥官員？

羅智強批，這到底發生什麼事情？外交部、行政院要不要徹查，他到底去跑什麼行程要不要查清楚？APEC是不是只是藉口，這件事情非常嚴肅、嚴重，這種官員不務正業，丟臉丟到國外去，最重視外交的賴清德、外交部部長，要不要出來講講看這件事怎麼處理？到底背後有多大的靠山做到這種程度？放著本業本務不管，放鳥外國官員，丟臉丟到國外去，請外交部徹查。

