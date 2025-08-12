林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

▲ 古屋圭司曝光林佳龍訪日消息。（圖／翻攝 日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國農業農村部長韓俊臨時取消原定今（12）日在東京與日本農林水產大臣小泉進次郎的會談，消息人士透露，此舉與台灣外交部長林佳龍7月底赴日考察有關，可能是北京當局對日方的牽制。

日媒《產經新聞》獨家報導，據多名中日外交消息人士指出，韓俊11日參與在南韓仁川舉行的中日韓農水相會議後，原計劃訪問日本，並於12日與小泉進次郎討論防止國產植物品種外流相關合作備忘錄等議題，但中方在最後關頭要求取消。

報導指出，關鍵轉折點似乎在於林佳龍的訪日行程。他7月底與下屆自民黨總裁熱門候選人高市早苗等政界人士會面，消息經日華議員懇談會會長古屋圭司Facebook披露後引發北京強烈不滿。由於台日並無正式外交關係，台灣外長公開訪日實屬罕見。

中國外交部隨即召見日本駐北京大使館首席公使橫地晃表達抗議，更批評日方「為反中分裂活動提供舞台，發出錯誤訊號」。外交消息人士分析，韓俊原本積極希望訪日，突然取消「除了習近平領導層指示外沒有其他可能的原因」。

不過一名日本政府高層強調，中方取消會談「無法對日本構成威懾作用」。小泉進次郎本月9至11日訪韓期間，也曾會見台灣農業部官員。