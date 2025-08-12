　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

▲ 古屋圭司曝光林佳龍訪日消息。（圖／翻攝 日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司臉書）

▲ 古屋圭司曝光林佳龍訪日消息。（圖／翻攝 日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國農業農村部長韓俊臨時取消原定今（12）日在東京與日本農林水產大臣小泉進次郎的會談，消息人士透露，此舉與台灣外交部長林佳龍7月底赴日考察有關，可能是北京當局對日方的牽制。

日媒《產經新聞》獨家報導，據多名中日外交消息人士指出，韓俊11日參與在南韓仁川舉行的中日韓農水相會議後，原計劃訪問日本，並於12日與小泉進次郎討論防止國產植物品種外流相關合作備忘錄等議題，但中方在最後關頭要求取消。

報導指出，關鍵轉折點似乎在於林佳龍的訪日行程。他7月底與下屆自民黨總裁熱門候選人高市早苗等政界人士會面，消息經日華議員懇談會會長古屋圭司Facebook披露後引發北京強烈不滿。由於台日並無正式外交關係，台灣外長公開訪日實屬罕見。

中國外交部隨即召見日本駐北京大使館首席公使橫地晃表達抗議，更批評日方「為反中分裂活動提供舞台，發出錯誤訊號」。外交消息人士分析，韓俊原本積極希望訪日，突然取消「除了習近平領導層指示外沒有其他可能的原因」。

不過一名日本政府高層強調，中方取消會談「無法對日本構成威懾作用」。小泉進次郎本月9至11日訪韓期間，也曾會見台灣農業部官員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫易磊今抹消登錄　下二軍
賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」
LIVE／楊柳颱風陸警「估明午登陸」　氣象署最新說明
快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒
1天盜刷400萬買iPhone！　3C女經理竟放行
黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看
楊柳能量明顯增加！鄭明典：結構可能不會被中央山脈破壞太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

美「超級富二代」偷吃甜美保姆！　元配怒分一半財產

暴雨土石流路面坍塌！3輛車「瞬間跌落」　駭人畫片曝光

楊柳颱風估這時間點升級強颱！　日媒預測路徑曝「橫貫台灣」

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

開棺驗屍！馬國13歲少女宿舍墜樓亡　疑遭權貴霸凌掀眾怒

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

美「超級富二代」偷吃甜美保姆！　元配怒分一半財產

暴雨土石流路面坍塌！3輛車「瞬間跌落」　駭人畫片曝光

楊柳颱風估這時間點升級強颱！　日媒預測路徑曝「橫貫台灣」

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

開棺驗屍！馬國13歲少女宿舍墜樓亡　疑遭權貴霸凌掀眾怒

氣溫飆32度！新北媽將1歲兒反鎖車內　警棍敲破賓士大G救人

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

李多慧「鏡頭前卸光濃妝」！素顏真面目現形 解放細肩帶睡衣激辣

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

少女時代俞利墜馬！　濟州島出意外「重摔瞬間」全被拍

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手　一票人喊：很殘酷但現實

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢　南門段城垣緊急加固

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

上課到一半突心臟病發！36歲老師死在學生面前

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

即／美國賓州鋼鐵廠爆炸　至少10人受傷

輝達、超微繳中國15％營收給美！美股四大指數收黑　道瓊挫200點

日媒預測路徑曝！　楊柳颱風估明升級強颱

更多熱門

相關新聞

放鳥韓國官員遭批外交失禮　羅智強轟離譜：除了下台沒第二條路

放鳥韓國官員遭批外交失禮　羅智強轟離譜：除了下台沒第二條路

南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前邀行政院政委林明昕會談，沒想到在前一天晚上我國單方面取消，讓她不滿，11日直接在臉書PO文批評，「這是外交上的失禮行為」，「台灣，今後將永遠以傲慢與無禮，留在我心中」。對此，國民黨立委羅智強直批，林明昕放人家南韓官員鴿子，除了下台沒有第二條路，太離譜了，丟臉丟到國外去，請外交部徹查。

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

揭密川普決策　梅蘭妮亞才是關鍵

揭密川普決策　梅蘭妮亞才是關鍵

澳洲最快今宣布將承認巴勒斯坦國

澳洲最快今宣布將承認巴勒斯坦國

蓬佩奧籲承認台灣　戰略模糊助長北京侵略

蓬佩奧籲承認台灣　戰略模糊助長北京侵略

關鍵字：

外交中日關係林佳龍韓俊訪日

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面