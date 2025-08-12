川普：俄羅斯和烏克蘭都該割讓一些土地

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普11日表示，俄羅斯與烏克蘭若要結束戰爭，雙方都必須割讓部分領土。他並強調，本周與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加舉行的會談，將立即顯示俄方是否願意達成協議。

在15日峰會登場前，川普計畫先與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲多國領袖通話，歐洲方面則擔憂華府可能迫使基輔接受不利條件。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲維持跨大西洋團結、持續支持烏克蘭並加大對俄壓力，以結束戰爭並防止俄國未來在歐洲的侵略。英國首相施凱爾（Keir Starmer）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通話時，也強調和平協議應與烏方共同打造，而非強加於烏克蘭。

川普在白宮記者會形容此次會面是「試探性會談」，他將在「前2分鐘」內判斷是否有進展空間，並告訴普丁「你必須結束這場戰爭」。他表示，「我知道透過俄羅斯以及與所有人的對話，對烏克蘭是有好處的」，他提到俄羅斯目前占領一些「非常重要的領土」，但「我們會嘗試取回其中一部分」。

川普說，會談後可能立即與歐洲領袖通話，未來的會面或將包括澤倫斯基與普丁，甚至三人同場，目標是盡快達成停火。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）11日表示，他當天已與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話，並在X平台發文指出，持久和平需要「無條件停火，作為實質談判的前提」。

卡拉斯同日表示，歐盟將推動第19輪對俄制裁，並警告不得對莫斯科作出讓步，「只要俄羅斯未同意全面且無條件停火，我們就不應討論任何讓步」。她強調，行動步驟的順序至關重要，「首先必須是有強力監測機制和鐵一般安全保障的無條件停火」。