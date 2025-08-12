普普會前夕！澤倫斯基傳態度軟化　同意「割讓俄占領土」換停火

▲ 澤倫斯基傳出有意接受割讓俄占領土。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基傳出態度軟化，可能接受俄羅斯保留目前占領的部分領土，換取停火協議。這項轉變發生在美國總統川普預計15日與俄國總統普丁在阿拉斯加舉行峰會前夕，引發關注。

英媒《每日電訊報》披露，澤倫斯基已向歐洲各國領袖表明，烏克蘭可能同意凍結目前戰線，允許俄羅斯實質控制其在盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松及克里米亞的占領區。但澤倫斯基強調，必須拒絕川普任何要求烏克蘭進一步割讓領土的方案。

一名西方官員說明，「這項計畫只能以目前軍隊實際控制的區域為基礎。」基輔當局與其歐洲盟友上周末展開密集外交磋商，各方愈發憂慮川普可能繞過烏克蘭直接與普丁談判。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）坦言，「我有很多擔憂，也抱持很多希望。」他證實美方已承諾在「普普會」前先與歐洲領袖協商，但歐洲外交官分析，普丁戰爭目標沒有顯著變化，仍企圖推翻烏克蘭親西方政府； 華府智庫「戰爭研究所」（ISW）報告也指出，俄國目標仍是迫使基輔「全面投降」，包括禁止加入北約並實現非軍事化。

▲ 普丁與川普將於阿拉斯加會晤 。（圖／達志影像／美聯社）

川普11日表明，與普丁會晤時將嘗試為烏克蘭奪回部分領土，稱會有「一些交換、一些土地變化」。他預告這將是一場「試探性會談」，並自信表示，「可能在會談開始2分鐘內就知道是否能達成協議，因為這就是我的專長。」

儘管澤倫斯基立場軟化，烏克蘭仍堅持任何和平協議須提供堅實安全保障，包括持續供應武器及加入北約的明確路徑。歐洲各國也已形成「烏克蘭加歐洲」的共同陣線，支持基輔的底線。

但澤倫斯基仍面臨難題，因烏克蘭憲法禁止他在未經全民公投情況下割讓領土。川普批評，「我對澤倫斯基說『需要憲法批准』有點困擾。我的意思是，他有權發動戰爭殺人，卻需要批准才能交換土地？」

目前俄軍占領約20%烏克蘭領土，澤倫斯基先前承認烏軍缺乏奪回被占領土的能力，但稱可透過外交途徑爭取收復。北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，儘管俄軍實質占領烏克蘭領土，但國際社會絕不能在法理上承認這種占領。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）11日在通話中對和平努力表示樂見，但警告不可將協議「強加」於烏克蘭。歐洲領袖預計13日與川普會談表達立場。