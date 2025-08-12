普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

▲呂特形容，川普與普丁的會面，將是結束戰爭的重要考驗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，美國總統川普、俄羅斯總統普丁即將舉行的會談，將是結束烏克蘭戰爭的「重要考驗」，同時也能夠測試莫斯科領導人，是否真心想要結束烏克蘭戰爭。

呂特10日接受ABC專訪時說，這場預計15日在阿拉斯加登場的會談相當重要，「因為這將測試普丁，看看他對於結束這場可怕戰爭有多認真。」

呂特強調，俄羅斯必須承認烏克蘭的自決權，會談也應該確保烏克蘭的安全保障，以及北約在東翼的存在不受限制，「絕對必須承認烏克蘭能夠決定自己的未來。烏克蘭是一個主權國家，能夠決定自身在地緣政治方面的未來，在部隊部署方面當然也沒有限制。」

關於領土爭議，呂特坦承俄羅斯目前確實控制部分烏克蘭戰前領土，但強調若未來的和平協議，要承認俄羅斯對這些地區的控制權，「必須是事實上的承認，而非政治法理上的承認」。

▲川普與普丁預計15日在阿拉斯加舉行會談。（圖／路透）



川普一直積極推動2國停火，但近日暗示可能透過「領土交換」達成和平。對此，烏克蘭總統澤倫斯基堅拒割讓任何領土，並且呼籲讓基輔參與談判。多個歐洲國家也表示，如果烏克蘭未能參與，就不應該舉行和談。

不過，共同受訪的川普前國安顧問波頓（John Bolton）卻抱持批判態度。他認為，川普邀請普丁在美國本土舉辦會談，不僅合理化普丁的領導正當性，還允許對方獲得先發優勢，率先提出和平協議方案。

波頓還擔心，普丁會運用他在蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）所受過的訓練，對川普施展影響力，「普丁最想要的就是恢復與川普的關係，我們將看到他是否如願。」