華府犯罪率創6年新低！　川普派兵「2大原因」難平軍事化疑慮

▲川普宣布將華盛頓特區都會警察局置於聯邦管轄，並派遣國民兵進駐。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度跨出罕見一步，宣布將華盛頓特區（Washington, DC）都會警察局（Metropolitan Police Department）置於聯邦管轄，並派遣國民兵（National Guard）進駐，理由是當地犯罪「失控」。不過，專家指出，這項行動背後有兩大非同尋常之處，不僅引發軍事化國內治安的爭議，也讓外界質疑其政治動機。

第1大原因：現況與歷史慣例不符

過去美國總統動用國民兵，幾乎都是面對大規模暴動或社會動盪，例如1967年底特律（Detroit）種族暴動、1968年民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺後全國騷亂，以及1992年洛杉磯羅德尼．金（Rodney King）事件。

最近一次是在2020年，川普為應對華府的種族正義抗議行動才動員國民兵。

▲國民兵2020年搭乘軍用車輛來到白宮附近西行政大道（West Executive Drive）。（圖／路透）



但與這些動亂相比，華府當前的犯罪數據顯示情勢並未惡化。根據都會警察局最新資料，今年暴力犯罪比2024年同期下降26%，創下至少六年來新低，比川普第一任期末期還低。

《華盛頓郵報》也指出，自2023年犯罪率短暫飆升後，華府治安已持續改善。換言之，趨勢早在聯邦介入前就朝正面發展，讓川普此時出手顯得突兀。

第2大原因：美國民意並不支持

美國民眾對於總統在國內動用軍隊態度一向保守甚至反感。根據2020年CNN民調，高達60%的受訪者認為，在美國境內針對抗議行動部署軍隊是不恰當的。今年針對洛杉磯部署國民兵與海軍陸戰隊的民調也顯示，分別有55%與60%的選民反對，獨立選民對派遣陸戰隊的反對比例甚至超過2比1。

川普6月在洛杉磯不僅派出國民兵，還動用海軍陸戰隊（Marines），雖然任務是保護聯邦財產，但也讓外界擔心會引發更強硬的鎮壓。多數觀察家認為，川普這些動作缺乏明確民意基礎，反而可能加劇社會分裂。

跨越紅線的可能性

多名川普第一任期的高層官員曾透露，川普過去多次想動用軍隊處理國內事務，但被幕僚勸阻，因為這涉及軍方介入國內政治，可能讓情勢升溫，甚至帶有法西斯色彩。

▲川普6月不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，派遣4000名國民兵進駐洛杉磯 。（圖／達志影像／美聯社）



如今，川普不僅在華府行動，還揚言未來可能對芝加哥、紐約等城市採取同樣措施，甚至不排除派遣現役部隊（active-duty troops）進駐。

川普在宣布動員時表示，「如果其他地方也這麼做，他們會面對與這裡相同，甚至更強的力量。」這番話被外界解讀為在測試美國人對「軍事化治安」的容忍度。

潛在影響與後續觀察

CNN指出，美國歷史上曾有長達90年沒有總統動用國民兵處理國內事務。如今，川普在非暴動情況下的派兵行為，不僅打破慣例，也可能樹立新先例。部分法律專家提醒，這類行動若缺乏州政府請求，恐引發憲政爭議，甚至面臨司法挑戰。

川普此舉，已經不只是單純的治安措施，而是攸關總統權力邊界與美國政治文化走向的重大事件。接下來，外界將關注這是否會成為未來聯邦政府介入地方治安的新常態。