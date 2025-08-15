「亂按手扶梯停機鈕」害捷運乘客險跌倒　台中醉男手賤挨罰1萬

▲台中一名男子亂按捷運高鐵台中站手扶梯的緊急鈕，被裁罰1萬元。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名范男疑似酒後失控，3日竟然在人潮眾多的捷運高鐵台中站內，按壓手扶梯的緊急停機鈕，差點造成民眾跌倒受傷，范男隨即落跑，但是使用的卡片已經被捷運公司註記，昨日發現范男又進站，警方趕往范男常進出的文心中清站順利逮人，由捷運公司當場裁罰1萬元。

台中捷運警察隊指出，3日12時許接獲轉報，一名范男（58歲）於捷運高鐵台中站1號手扶梯上，無故按壓手扶梯上的緊急停機鈕，導致手扶梯瞬間急停，有民眾差點摔倒。當時范男落跑，導致警方與捷運公司未能對其開罰，但捷運公司已經將范男使用之卡片號碼註記，就待范男再次進入捷運。

▲范男昨日進站時卡片被鎖定，捷運公司緊急通知警方到場。（圖／記者許權毅翻攝）



14日6時許，范男又進出捷運站，捷運系統立刻通報，且范男極有可能會再次於文心中清站離站，捷警小隊長龐家瑜、警員林文宗當時人在舊社站巡邏，立即搭車前往文心中清站，將范男給攔下，並由該站副站長對其開立裁處書，處1萬元罰鍰。

台中捷警隊長洪坤寶表示，大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定：任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處新臺幣一萬元以上一百萬元以下罰鍰，捷運系統內的安全設備是「救命鈕」不是惡作劇的玩具，民眾切勿因一時好奇或挑戰心態而觸犯法律。