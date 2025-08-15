　
社會 社會焦點 保障人權

「亂按手扶梯停機鈕」害捷運乘客險跌倒　台中醉男手賤挨罰1萬

▲台中捷運為了便利高鐵乘客轉乘，12月7日起加開午夜末班車。（圖／台中市政府提供）

▲台中一名男子亂按捷運高鐵台中站手扶梯的緊急鈕，被裁罰1萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名范男疑似酒後失控，3日竟然在人潮眾多的捷運高鐵台中站內，按壓手扶梯的緊急停機鈕，差點造成民眾跌倒受傷，范男隨即落跑，但是使用的卡片已經被捷運公司註記，昨日發現范男又進站，警方趕往范男常進出的文心中清站順利逮人，由捷運公司當場裁罰1萬元。

台中捷運警察隊指出，3日12時許接獲轉報，一名范男（58歲）於捷運高鐵台中站1號手扶梯上，無故按壓手扶梯上的緊急停機鈕，導致手扶梯瞬間急停，有民眾差點摔倒。當時范男落跑，導致警方與捷運公司未能對其開罰，但捷運公司已經將范男使用之卡片號碼註記，就待范男再次進入捷運。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲范男昨日進站時卡片被鎖定，捷運公司緊急通知警方到場。（圖／記者許權毅翻攝）

14日6時許，范男又進出捷運站，捷運系統立刻通報，且范男極有可能會再次於文心中清站離站，捷警小隊長龐家瑜、警員林文宗當時人在舊社站巡邏，立即搭車前往文心中清站，將范男給攔下，並由該站副站長對其開立裁處書，處1萬元罰鍰。

台中捷警隊長洪坤寶表示，大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定：任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處新臺幣一萬元以上一百萬元以下罰鍰，捷運系統內的安全設備是「救命鈕」不是惡作劇的玩具，民眾切勿因一時好奇或挑戰心態而觸犯法律。

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「亂按手扶梯停機鈕」害捷運乘客險跌倒　台中醉男手賤挨罰1萬

七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

位於七期惠中路的「奎克咖啡」原址為2店打通、土地約200坪、室內面積約105坪，受到母公司黑浮集團財務危機影響，黯然撤出，過去房東開價50萬元招租，如今實登揭露成功以月租40萬元、8折價找到大咖級租客。

院會上和院長交鋒？盧秀燕：地方首長必須發聲

院會上和院長交鋒？盧秀燕：地方首長必須發聲

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

即／台中逢甲KTV大樓中年男墜樓　頭部重創不治

即／台中逢甲KTV大樓中年男墜樓　頭部重創不治

即／逢甲KTV大樓傳墜樓　男子命危搶救中

即／逢甲KTV大樓傳墜樓　男子命危搶救中

台中捷運緊急停機鈕悠遊卡註記

