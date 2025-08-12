南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

▲政委林明昕。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映近日發文指控，台灣行政院官員原約好本月8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，突然變調是外交失禮。對此，行政院林明昕政務委員辦公室今（12）日表示，林明昕已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

林政委辦表示，林政委從事公法研究已逾35年之久，對於人權及性別平等基本權利保障議題皆有學術上的著墨，並也在擔任學者期間參與諸多修法，針對相關專案提供法律上的意見。在去（2024）年5月20日擔任政務委員以來，更是在與各部會業管權責協調的過程中，竭力透過人權與性別平等政策的形成，讓國人在憲法上抽象的基本權利得以於現實中實踐。

林政委辦指出，由於去年APEC婦女經濟論壇（WEF)時程安排，係在5月12日至17日召開，因此今年是林政委第一次擔任團長，率行政院性別平等處及財團法人婦女權益促進發展基金會等公、私部門代表出席；林政委對此次WEF會議相當重視。

林政委辦表示，林政委擬於今日在WEF高階政策對話會議（HLPD)進行致詞。由於在HLPD會議上，大會主席將採認今年度的WEF宣言，而今年高階政策對話涉及「應人口變遷與數位轉型，提升女性在經濟和決策上能完全、平等及有意義的參與」議題，也是國內非常重視的性平政策，特別是在全球人口都面臨結構變化的當下，亞太地區也正面對人口變遷與數位轉型的雙重挑戰；在高齡化社會當中，尤其是在女性仍舊是亞太社會中主要照顧者的情況下，將對婦女的職涯造成極大的挑戰。

林政委辦表示，林政委為了確認今日的致詞內容與WEF宣言內容能夠契合，因此一直掛心婦女經濟論壇的動態。由於APEC婦女經濟論壇在8日上午10時開始即針對今年度宣言部分進行工作層級的討論，而當天在首爾尚有一整日拜會行程的林政委，因無法即時在首爾與仁川之間來回。

該辦指出，為了即時掌握宣言的討論情形，確認台灣在今年度WEF宣言當中，能夠針對我國的努力與理念做貢獻，在迫不得已的情況下，僅能在前一日傍晚透過駐處通知取消與南韓真相與和解委員會於8日上午9時30分的會面，且也在8日下午取得該會書面回覆表達諒解。

林政委辦指出，在APEC宣言討論工作會議的期間，人尚於首爾的林明昕也持續和已於仁川APEC會場開會的行政院性別平等處林秋君代理處長即時聯繫，並在確認相關資訊後，旋即就於11時30分繼續其在首爾的原定行程。

林政委辦表示，由於行政院院本部預算遭立法院大幅刪、凍的影響，行政院僅能透過院內各單位拮据而為、互相支援，始能勉強持續進行，並推動原有業務。行政院人權及轉型正義處即透過本次林政委率性別平等處等單位參與APEC WEF會議之前，也請林政委透過同次出國的機會，率領該處考察南韓在歷經威權統治後，在從事人權保障及轉型正義相關工程時所面臨的困境與挑戰。

該辦表示，本次考察行程，已參訪及拜會包括西大門刑務所歷史館、韓國國家民主紀念館（前民主化運動紀念館）與韓國民主基金會（民主運動紀念事業會）、聖公會大學金祥淑教授會談，乃至韓國民主社會律師聯盟（民辯）等；出國報告日後亦將循程序上網公告。

林政委辦表示，對於在前一日取消拜會南韓真相與和解委員會一事，林政委已代表訪團對拜訪單位表示歉意，並且希望未來能夠依照該會回覆的信件內容，有再次訪問的機會。