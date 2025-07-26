林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

▲ 外交部長林佳龍低調訪日 。（圖／翻攝 日本眾議員古屋圭司臉書）

記者任以芳／綜合報導

外交部部長林佳龍低調訪日照片曝光，中國外交部亞洲司司長劉勁松昨25日緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就台灣當局外事部門負責人林佳龍訪日本一事進行嚴正交涉，提出「強烈抗議」。

根據中國外交部網站消息，劉勁松表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方縱容林以所謂「私人身份」竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤信號。

劉勁松指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。「中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作鄭重承諾，立即採取措施消除此事惡劣影響。」

據了解，日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司於昨25日在臉書（Facebook）分享與林佳龍及我駐日代表李逸洋的合照，並且指出在林佳龍前往2025年大阪關西世博考察前，雙方將會見進行意見交流。被視為下任日本首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也現身。

據悉，林佳龍此行保持低調，在東京期間走訪台北駐日經濟文化代表處，成為首位視察該處的台灣外長，隨後將前往大阪考察世博籌備。他在駐日代表李逸洋陪同下，與日本自民黨要員會晤，深化台日交流。