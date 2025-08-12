明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

▲楊柳持續進逼台灣。 （圖／翻攝CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

陸上警戒區是放颱風假的關鍵！中央氣象署今天清晨5時半發布中度颱風楊柳海上警報，氣象署預報員林定宜表示，預計午後發布陸上警報，而粗略陸警區域包括花蓮、台東及中南部，之後還要看颱風路徑有無改變。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周三風雨最明顯，全台可能下雨，宜花東、中南部雨勢較大，尤其花東、南部山區有局部豪雨以上等級機率，其他地區山區也有局部大雨機率。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林定宜表示，預計今天午後發布陸上警報，而粗略陸警區域包括花蓮、台東及中南部，之後還要看颱風路徑有無改變；預估周三上午暴風圈接觸陸地，並在當天登陸台東附近，但登陸地點仍可能有些微改變；未來颱風可能還有稍增強、暴風圈稍擴大的趨勢，在接近台灣、未登陸前是最強時候。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▼停止上班上課雨量參考基準。（點圖可放大／翻攝人事行政總處網站）





