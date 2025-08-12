首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

▲中颱楊柳持續發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

花東首當其衝！氣象專家吳德榮提醒，周三中度颱風楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災，花蓮、台東則要嚴防中心附近的破壞性強風。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地仍晴朗炎熱，南方水氣略增，大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴及部分平地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周三楊柳侵襲，其範圍雖小，東半部及南部要防大量降雨致災，花東則要嚴防中心附近的破壞性強風，應隨時注意氣象署的警報資訊，加強防颱；周四晨楊柳登陸福建，台灣風雨漸緩；周五至下周一各地天氣已好轉，高溫炎熱但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬路徑的平均顯示，楊柳周三午登陸台東，周四晨登陸福建，系集成員模擬路徑的分散程度已較收斂；登陸前模擬強度仍維持中颱，之後受地形破壞快速減弱。（圖／翻攝weathernerds）



吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖、最新歐洲模式系集模擬路徑的平均皆顯示，楊柳周三午登陸台東，周四晨登陸福建；系集成員模擬路徑則分布在兩側，分散程度已較收斂，登陸前模擬強度仍維持中颱，之後受地形破壞快速減弱。

吳德榮提醒，由於登陸點附近勢必遭遇颱風中心的破壞性強風，花東皆應加強戒備；氣象署定量降雨預報則顯示，東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



'

▲▼周三雨區預報圖。（圖／氣象署）

