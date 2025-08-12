　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳侵襲率飆97%　最新各國「穿心路徑」曝

（圖／NCDR）

▲最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳侵襲率飆到97%！中央氣象署今天清晨5時半發布海上警報，氣象署預報員林定宜表示，預計午後發布陸上警報。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將登陸穿過台灣，且登陸地點範圍縮小至花蓮到台東一帶。

▼各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

而根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，台東縣、台南市、綠島最高達97%，屏東縣96%、高雄市和蘭嶼95%、嘉義縣、澎湖縣94%、嘉義市92%，其他縣市也有不等的機率，而北部包括北北基桃則降至10%以下。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今天午後發布陸上警報，而粗略陸警區域包括花蓮、台東及中南部，之後還要看颱風路徑有無改變；預估周三上午暴風圈接觸陸地，並在當天登陸台東附近，但登陸地點仍可能有些微改變；未來颱風可能還有稍增強、暴風圈稍擴大的趨勢，在接近台灣、未登陸前是最強時候。

林定宜表示，周三風雨最明顯，全台可能下雨，宜花東、中南部雨勢較大，尤其花東、南部山區有局部豪雨以上等級機率，其他地區山區也有局部大雨機率。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南投「小鋼砲」曾琮愷病逝　享年45歲
楊柳暴風圈持續增強擴大　估午後發布陸上警報
快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝
遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰
楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮7村將強制撤離
藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照曝
林岱樺涉貪！　鐵證曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

保育署花蓮分署轄內育樂場　17時起預警封閉、休園

楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮縣府：7村將強制撤離

楊柳侵襲率飆97%　最新各國「穿心路徑」曝

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

小鋼炮楊柳準備撞進來　「雨最大」地區曝

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

保育署花蓮分署轄內育樂場　17時起預警封閉、休園

楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮縣府：7村將強制撤離

楊柳侵襲率飆97%　最新各國「穿心路徑」曝

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

小鋼炮楊柳準備撞進來　「雨最大」地區曝

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

臉書PO文嗆老闆「臭熟辣」　員工衝動代價曝光

情緒止於智者！跳脫自動化思考習慣　不被負面心態牽著走

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯住家底價496萬法拍

快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

先前因蜂窩性組織炎住院…南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

趙露思直播忘關瓦斯！粉絲「發現身後異狀」急救人　驚險畫面全播出

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

輝達「售中晶片」美政府分潤15％！　兩黨議員怒轟：國安可開價

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

生活熱門新聞

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳侵襲率飆97%　最新各國「穿心路徑」曝

小鋼炮楊柳準備撞進來　「雨最大」地區曝

首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

楊柳吃掉南海水氣變身中颱！鄭明典：環境變有利

財神點名！「5大星座」荷包滿滿

代客料理清蒸變水煮　毀掉2千元螃蟹　

更多熱門

相關新聞

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

中度颱風楊柳將侵台，氣象粉專表示，楊柳過去一天很聰明，往南繞一點，躲過最惡劣的環境；台灣東南部外海海水表層又熱又燙、源源不絕的能量，通過時可以增強、維持它的巔峰，楊柳走了一條讓它可以活下去的路。

首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

首當其衝！　2地防楊柳「破壞性強風」

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

小鋼炮楊柳準備撞進來　「雨最大」地區曝

小鋼炮楊柳準備撞進來　「雨最大」地區曝

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解

更多

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面