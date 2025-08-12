楊柳侵襲率飆97%　最新各國「穿心路徑」曝

▲最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳侵襲率飆到97%！中央氣象署今天清晨5時半發布海上警報，氣象署預報員林定宜表示，預計午後發布陸上警報。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將登陸穿過台灣，且登陸地點範圍縮小至花蓮到台東一帶。

▼各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



而根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，台東縣、台南市、綠島最高達97%，屏東縣96%、高雄市和蘭嶼95%、嘉義縣、澎湖縣94%、嘉義市92%，其他縣市也有不等的機率，而北部包括北北基桃則降至10%以下。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今天午後發布陸上警報，而粗略陸警區域包括花蓮、台東及中南部，之後還要看颱風路徑有無改變；預估周三上午暴風圈接觸陸地，並在當天登陸台東附近，但登陸地點仍可能有些微改變；未來颱風可能還有稍增強、暴風圈稍擴大的趨勢，在接近台灣、未登陸前是最強時候。

林定宜表示，周三風雨最明顯，全台可能下雨，宜花東、中南部雨勢較大，尤其花東、南部山區有局部豪雨以上等級機率，其他地區山區也有局部大雨機率。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

