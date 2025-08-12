楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

▲氣象粉專說，台灣東南部外海海水表層又熱又燙，楊柳通過時可以增強、維持巔峰。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳將侵台，氣象粉專表示，楊柳過去一天很聰明，往南繞一點，躲過最惡劣的環境；台灣東南部外海海水表層又熱又燙、源源不絕的能量，通過時可以增強、維持它的巔峰，楊柳走了一條讓它可以活下去的路。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，楊柳在太平洋高氣壓穩定引導下，若後續沒有顯著變化，將於周三中午前後在「台東附近」登陸，穿越南台灣上空後，於傍晚左右從「嘉義至屏東」之間出海，並在周四凌晨通過金門以南海域後進入中國福建。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



台灣颱風論壇表示，楊柳走很快，從靠近、登陸到遠離只約12小時左右，路徑仍有向南修正的空間，未來24小時將是關鍵觀察期；值得注意的是，楊柳有機會以巔峰狀態登陸台灣，如果持續往南偏，颱風被陸地破壞情形更小，對南部而言殺傷力會更強，除非偏到巴士海峽，才能躲過。

台灣颱風論壇說，提醒大家儘早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮的朋友，請務必以最高規格做好防颱措施！楊柳過去一天很聰明，往南繞一點，躲過最惡劣的環境，不簡單。