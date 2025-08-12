楊柳13日台灣東部登陸！　日氣象廳預估路徑曝

▲中颱楊柳日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者張方瑀／綜合報導
日本氣象廳12日清晨發布最新颱風情報指出，中颱楊柳（第11號颱風）目前位於沖繩南方海域，以時速約30公里向西移動，預估13日上午可能從台灣花東登陸，屆時威力達到日本定義之強颱等級（最大風速每秒33至44公尺）。
根據TBS報導，日本氣象廳最新數據顯示，楊柳目前位於沖繩南方海域，以時速約30公里向西移動，中心氣壓985百帕，最大風速每秒30公尺、瞬間最大風速每秒45公尺。
氣象廳預估，颱風將持續增強並於今（12日）晚逼近石垣島南南東約340公里海域，明（13日）清晨進一步增強為強颱，靠近石垣島南南西約240公里處，中心風速可達每秒35公尺、瞬間風速50公尺，暴風半徑擴至150公里。
沖繩地區12日將出現強風並伴隨5公尺高浪，13日浪高恐增至6公尺，部分地區將有非常強的風勢，最大風速每秒25公尺、瞬間風速35公尺。降雨方面，今明兩天累積雨量均可能達80毫米，恐達警報等級。
氣象單位提醒，沖繩地區需嚴防暴風及高浪，注意土石流、低窪地積水、河川暴漲，同時防範強烈陣風。
