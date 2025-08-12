楊柳13日台灣東部登陸！　日氣象廳預估路徑曝

中度颱風楊柳侵襲率飆到97%！中央氣象署今天清晨5時半發布海上警報，氣象署預報員林定宜表示，預計午後發布陸上警報。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將登陸穿過台灣，且登陸地點範圍縮小至花蓮到台東一帶。