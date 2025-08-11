熊本露營場暴雨「淪孤島」！土石坍方阻斷唯一道路　15人受困

記者王佩翊／編譯

日本九州北部遭遇紀錄性大雨，熊本縣災情慘重，其中上天草市姬戶町11日發生土石崩塌事故，導致道路中斷，使得15人受困露營場，目前仍在持續搶通，預計最快11日就可恢復通行。

根據《日本放送協會》報導，熊本縣甲佐町日前因連日大雨引發土石流，當地自8月6日起累積雨量逼近700毫米，是全縣降雨量最高的地區。直到11日下午3時左右，雨勢才終於暫歇，但街道一度淹成小河，居民避難困難。遠處山坡的竹林被大面積掏空，土石泥砂直接灌進民宅。

據報，受損房屋內的居民雖已提前撤離，但鄰近一戶4口家庭在開車避難時，不幸遭坍方土石吞沒。妻子與4歲、1歲的孩子雖然成功獲救，但50多歲父親卻下落不明。直到11日下午1時半，救難人員才在倒塌建物內發現一名男子，但已呈心肺功能停止狀態，身分仍在確認中。

熊本縣上天草市姬戶町則因發生土石坍方，導致白嶽森林公園露營場的唯一對外道路被阻斷，造成3名露營場員工、12名露營客共15人受困。上天草市政府目前已全力投入搶修作業，預計11日就能恢復道路。