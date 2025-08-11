批美韓軍演踐踏主權！北韓國防相警告「嚴厲報復」：後果難以承擔

▲南韓、美國軍方7日宣布，將於18至28日進行「乙支自由之盾」聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

針對韓半島可能爆發衝突，南韓、美國軍方7日聯合召開記者會，表示今年度的例行「乙支自由之盾」美韓聯合軍演，預計本月18至28日實施，其中20項野外機動訓練將延至9月。對此，北韓（朝鮮）國防相努光鐵痛批，對於美國與南韓挑釁國家主權的越線舉動無法容認，警告可能招致無法承擔的後果。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防相努光鐵今（10）日上午發表標題為「從美韓的敵對威脅守護國家安全利益，乃為共和國（指北韓）武力的絕對使命」的談話，強烈譴責美韓兩國實施聯合軍演的挑釁行動，警告將會招致嚴重後果與反效果。

努光鐵表示，「我國（北韓）的武裝部隊將以徹底且堅決的態勢應對美韓的戰爭預演，對於任何越線的挑釁行動，將以自衛的立場嚴格執行國家主權所賦予的權利。『乙支自由之盾』假定核武戰爭，不僅對我國直接構成軍事挑釁，更導致朝鮮半島（韓半島）變得難以預測，是真正的威脅。」

努光鐵直指，「在遏制某人威脅的美名下所實施的戰爭預演，只有美韓單方面的軍事威脅，才是構成朝鮮半島與周邊地區情勢日益緊張的根本理由。」

據悉，南韓李在明政府6月初上台以後，率先撤除設置在前線、用於統戰的擴音設備，北韓則從9日起開始撤除部分地區的擴音設備。