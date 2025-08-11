冷氣溫度別設太低！溫差過大引「熱休克」　名醫警告：恐釀心肌梗塞

▲日本東京都澀谷5日出現35.4度高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到全球極端氣候影響，日本進入猛暑階段，多地氣溫甚至超過攝氏40度，創下氣象觀測以來的最高溫。如今，除了預防中暑以外，更須提防因溫差過大所導致的「夏季熱休克」，尤其是從冷氣房移動到戶外、或是洗好澡步出浴缸，血壓會跟著急遽下降。因此，醫師建議必須注意溫度的控制。

根據日媒《富士新聞網》，今年日本夏季多地出現40度以上的高溫，東京都7日截至下午3時甚至有26人疑似出現中暑症狀。不過，其實「夏季熱休克」（夏のヒートショック）比中暑更危險，因為腦中風的頻率比起冬季還要更高，且溫差過大對人體血管造成負擔，導致在血壓急速降低後容易出現心臟、腦部的血管疾病。

知名外科診所醫師伊藤博道表示，以往大家習慣認為心肌梗塞總是好發於冬季，但其實夏季也容易出現溫差大的現象，且近年統計更發現夏季時中風、心肌梗塞的發生機率不低於冬季，尤其是當人類從涼爽的冷氣房移動至攝氏40度以上的戶外，更容易因血管擴張導致血壓急遽下降，不只有高齡族群會出現夏季熱休克，包括年輕世代等各年齡族群皆容易發生。

▲日本夏季應該擔心出現「夏季熱休克」。（圖／達志影像／美聯社）

節目採訪一名護理師，她經常往返於炎熱的戶外和涼爽的室內之間。對於如何防止身體出現夏季熱休克，她透露，「外出拜訪患者時會先補充水分和礦物質，且公司也會為我們準備飲用水。將保冷劑放進安全帽裡面，這樣戴安全帽時就會覺得涼爽。」

伊藤博道也建議民眾，冷氣的溫差設定儘量控制在10度以內，因為冷氣一旦設定過低的溫度，會導致出現溫差，造成人體血管收縮後引發血壓上升，且室內外溫差若超過15度，更容易出現夏季熱休克。

至於在如今動輒40度高溫的狀況下，該如何正確設定冷氣溫度？伊藤博道呼籲「分2階段冷卻」，先是設定較高的室溫，經過一段時間後，再慢慢往下調降2至3度。

伊藤博道也建議民眾，平常應該多多攝取含有維他命C的食物，如此可以維持血管彈性，並且抑制血管劇烈變動。