日艦「誤闖中國領海」2度遭砲擊　涼月號艦長下場曝光

▲涼月號艦長2024年5月上任，沒想到7月就發生誤闖中國領海事件，因此遭到撤換。（圖／翻攝自海上自衛隊）

記者王佩翊／綜合報導

《共同社》報導，日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」2024年7月在執行監控共軍的任務時，誤闖浙江省外海的中國領海，遭到中國解放軍連續2次發射砲彈警告。然而如果共軍發射的砲彈真的命中，將創下日本自二戰結束近80年以來，首次與他國發生軍事衝突的紀錄。而涉事艦長已在事件發生後被撤職。

根據《共同社》10日報導，日中消息人士透露，涼月號於2024年7月4日清晨，在公海上監視共軍訓練時，但因操作失誤，未切換顯示公海與他國領海邊界的電子海圖系統，導致誤闖中國領海。

共軍發現後，先多次要求日艦改變航道，並在其即將進入領海時發射1枚砲彈警告。涼月號進入領海後，共軍再度開砲，要求涼月號離開。所幸整個過程中，涼月號並未被擊中，也未受損。

涼月號就這樣在中國領海內航行約20分鐘，這也是自1949年以來首次有外國軍艦在誤闖中國領海後，滯留如此長的時間。中國對外國軍艦進行實彈射擊警告極為罕見，顯示當時局勢極度緊張。

事件發生2個月後，《產經新聞》同年9月首度報導此事，並指出涼月號艦長已被撤換，然而當時距離他5月上任，只過了2個月。而當時他面對調查時則表示，「不知道已經進入不能進入的區域。」