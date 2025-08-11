豪雨轟熊本！　台積電日本廠「菊陽町」大雨警報：建議民眾避難

▲台積電熊本廠廠區。（圖／記者高兆麟攝）



記者王佩翊／編譯

日本九州北部近日遭到強烈豪雨侵襲，熊本縣降下超過觀測史紀錄的大雨，地方政府也已陸續發布疏散命令，熊本縣內共有7個城市與城鎮被發布「大雨特別警報」，等同於最高等級的第五級警戒，呼籲居民立即尋找安全避難場所。而台積電熊本廠所在的菊陽町則發布大雨警報，建議居民撤離。

根據日本氣象廳統計，九州部分地區在過去24小時內累積降雨量高達422毫米，顯示降雨情勢相當嚴峻。氣象廳指出，這是因為黃海上的低氣壓系統正使大氣極度不穩定，導致持續性暴雨。

根據《日本放送協會》報導，熊本縣已對玉名市、長洲町、八代市、宇城市、冰川町、上天草市、天草市等7個城市發布需要立即避難的「大雨特別警報」，等同於最高等級的第五級警戒。截至11日上午11時，已有約1700人響應撤離指示，撤離到安全的地方。

▲九州北部降下豪大雨，政府已針對部分地區發布避難指示。（圖／日本氣象廳）



台積電熊本廠所處的菊陽町目前則發布「大雨警報」與「洪水注意報」，等同於三級警戒，同樣提醒當地居民盡快撤離。不過針對災情，台積電尚未回應媒體的置評要求。

面對災情擴大，日本首相石破茂已下令各部門加速災害評估，並動員中央政府資源投入應變工作，全力協助受影響地區及民眾安全撤離。

石破茂已特別指示內閣危機管理監小島裕史，要在「人命第一」的原則下，全力投入政府的災害應急工作。他同時呼籲，大雨特別警報發布地區的居民務必優先確保生命安全。

熊本縣7個市町11日上午發布大雨特別警報，石破茂在首相官邸會晤小島裕史，聽取災情與政府應對措施報告。中午受訪時，他重申已指示相關單位持續快速掌握災情、與地方緊密合作，並及時提供避難及土石災害等相關資訊，確保政府整體能量全力應對。

石破強調，「身處大雨特別警報地區的人，務必立刻確保自身安全」。他指出，若前往避難所途中反而有危險，就不必勉強離開，同時也應選擇遠離山坡、高處或不易淹水的安全地點避難。