福岡大淹水！女高中生踩空跌水溝「被沖700m」　奇蹟自救爬上岸

記者王佩翊／編譯

日本九州北部因大氣不穩定，降下豪大雨，多個地區更出現線狀雨帶，降雨量創新高。其中福岡縣就發生多起民眾遭沖走的事故，一名女高中生因不慎落入溝渠，導致被水流沖至700公尺遠，所幸途中自行抓住草木，奮力爬上岸，撿回一命，且僅受到輕傷。但是另外一對被暴漲河水沖走的60多歲夫妻至今仍下落不明。

根據《每日放送》報導，福岡縣11日召開大雨災害對策本部會議，針對縣內已確認的災情進行通報。其中宗像市傳出有女高中生不慎跌入溝渠，當場被急流沖走的事件，所幸最後自行脫困。

福岡縣政府表示，當時因為大雨導致淹水，使得視線不良無法判斷道路與溝渠的界線，導致該名女高中生在10日下午5時不慎跌落溝渠。她隨後被急流往下沖了約700公尺，直到途中抓住草木，才得以自行爬上岸。

消防人員將她送醫後，女高中生額頭縫了6針，所幸已無大礙。而該起事件發生後，福岡縣教育委員會已通知全縣立學校，在惡劣天候時必須停止社團活動。

另一方面，福岡縣福津市10日下午5時多接獲通報，有一對60多歲男女被河水沖走。警方指出，當天下午5時半有人通報稱，「西鄉川河水氾濫，有一對60多歲男女被水流沖往下游」，當時河水已明顯混濁並劇烈翻湧。福岡縣府表示，當時西鄉川水位已超過「氾濫危險水位」。

目擊者稱，兩人疑似夫妻，住家門前道路已被淹沒，男子先跌倒被沖走，女子隨後追過去也被洪水吞沒。目前警方與消防持續展開搜救行動，福岡縣內與大雨相關的道路淹水、倒木及土石流等報案已累計657件。