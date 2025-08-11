身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！　被已婚男星私訊聊色

▲艾莉卡雖然身高僅120公分，但仍擁有大量忠實粉絲。（圖／IGairikacal_，下同）



記者王佩翊／編譯

色情內容平台OnlyFans競爭激烈，想要擁有大量粉絲，就必須保持個人特色。而美國就有一名身高僅120公分女子，靠著獨特的小隻馬外型與豐腴雪乳，逆勢走紅，每月進帳高達10萬美元（約新台幣299萬元）。她也不諱言，自己曾遭遇冷嘲熱諷與各種攻擊，但仍將自己的逆勢轉化為個人特色。

根據《紐約郵報》報導，來自佛州25歲色情網美艾莉卡．卡拉布雷斯（Erika Calabrese）身高僅120公分，但是她在投入OnlyFans後，靠著極具特色的色情內容，吸引大批粉絲，連在Instagram也有超過85萬名粉絲。

她坦言，自己的「迷你身高」成了最大優勢，也是成功關鍵。她直言，「我有2個選擇，一是選擇利用這個特點創造機會，或者就繼續接受社會把矮個子當成小丑的刻板印象。」

艾莉卡原本是一名家具銷售員，5年前她辭去年薪僅3萬美元（約新台幣89萬元）工作，全心投入OnlyFans，收入一舉飆破每月10萬美元（約新台幣299萬元）。

儘管名利雙收，但她也坦承，自己必須承受外界的質疑與壓力，尤其是對身高的偏見，「有人會說『妳賺這麼多就是因為矮』──沒錯，但那不值得羞愧。」

對她而言，成為許多矮個子族群的榜樣是一種榮耀，但同時也感到心酸，因為這些人可能仍然要面對各種嘲諷與成見。她強調，開帳號、爆紅、賺大錢看似容易，實際上暗藏挑戰，尤其是對於社會中的少數族群而言。

艾莉卡透露，經營OnlyFans最有趣的部分之一是與訂閱者互動，她曾收到各種「出乎意料」的私訊。有人是已婚有小孩的男明星，還有大學生邀她參加兄弟會派對，同時也有年長男性表示想「體驗與矮個子的感覺」。

她笑說，不少人聯絡她的目的只是想完成「人生清單」上的一項體驗，有些甚至把她當成死前必試的對象，令她哭笑不得。

即便如此，艾莉卡依舊選擇用自己的方式，將外界眼中的劣勢轉化為優勢，不僅打破偏見，也在激烈的OnlyFans市場中闖出一條專屬自己的路。