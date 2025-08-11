川普曾嗆滿口謊言！巴基斯坦出招逆轉與美關係　關稅29%降至19%

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普曾點名巴基斯坦「除了謊言什麼都沒給美國」，但如今巴基斯坦的對等關稅卻能從29%降至19%，且陸軍參謀長還能與川普在白宮進行私人午餐會。金融時報指出，巴基斯坦接連出招，靠著加密貨幣、礦產交易等手段，贏得白宮青睞。

報導提到，巴基斯坦與美國出現外交逆轉的背後，部分源自於巴國高層精心策劃的「魅力攻勢」，也就是藉由推進反恐合作、接觸與川普關係密切的商界人士，簽署涉及能源、關鍵礦產與加密貨幣的協議，同時不吝向白宮大送讚美之詞。亞太基金會學者庫格曼（Michael Kugelman）指出，巴基斯坦非常懂得如何與川普這位非常規的美國總統打交道。

巴基斯坦自認要盡快取得川普及其部分盟友的好感，兩國關係出現變化的時間點就在今年3月，得益於一樁美方視為重要的逮捕行動。當時巴基斯坦情報機構向美方交出策劃2021年喀布爾爆炸案、造成180多人死亡包括13名美軍的ISIS-K高價值目標，讓川普在國情咨文中公開讚揚巴基斯坦反恐貢獻。

同樣重要的是，巴基斯坦透過加密貨幣外交手段，打入川普核心圈。今年4月，川普旗下加密貨幣企業World Liberty Financial與巴基斯坦加密委員會簽署合作意向書；中東特使魏科夫兒子扎克（Zach Witkoff）稱，巴基斯坦擁有數兆美元礦產資源可供代幣化；隨後巴國加密貨幣部長Bilal bin Saqib化身影子外交官參與兩國貿易談判，並向川普家族與幕僚推銷巴基斯坦加密產業潛力。

就連5月巴基斯坦與印度的衝突也是一大關鍵，巴國官員指出，巴方雖擊落印度戰機但展現克制，避免局勢全面升級，事後讚揚川普促成停火協議，甚至提名川普角逐諾貝爾和平獎。

前美國駐巴大使、華府智庫學者哈卡尼（Husain Haqqani）分析，「川普需要成功的故事進行宣揚，而巴基斯坦樂於提供素材」，但也稱這是因為川普正在打巴基斯坦牌，對印度施壓。分析人士警告，若川普決定與印度修復關係，可能就會抨擊巴基斯坦。