川普喊話「謝謝習近平」！逼中國向美購買4倍大豆　專家揭殘酷真相

▲美國總統川普突然在社群平台向中國國家主席習近平致謝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間10日表示，希望中國能將向美國採購的大豆數量迅速增加4倍，強調這將有助於大幅縮減北京對華府的貿易逆差。在此之際，美中關稅休戰期將於12日到期，川普政府暗示可能延長期限，但中國是否同意增加大豆採購仍具不確定性。中國過去多年逐步減少對美國大豆依賴，轉向南美洲採購。

根據《路透社》，川普透過社群平台Truth Social發文，首先指出中國擔憂大豆短缺，表示美國偉大的農民能夠生產最強壯的大豆，因此他期待中國能夠迅速擴大採購，同時他也在此表達感謝，「感謝中國國家主席習近平」。

報導指出，中國是全球最大的大豆進口國，約占全球大豆運輸量的6成以上，主要從巴西和美國進口。去年中國進口大豆約1.05億公噸，其中約4分之1來自美國，其餘大多由巴西供應。芝加哥期貨交易所（CBOT）近期大豆期貨價格因川普言論小幅上揚。

不過，業界專家普遍認為中國「極不可能」在短期內將美國大豆進口量擴大四4倍。北京農業顧問公司AgRadar創辦人Johnny Xiang指出，中國多年來持續減少對美國大豆依賴，逐步轉向南美洲採購。Trivium China農業分析師Even Rogers Pay也透露，中國已顯示放棄今年美國大豆進口的跡象，並已開始訂購阿根廷大豆粕，以確保供應穩定。

川普政府與北京當局於2020年簽訂第一階段貿易協議，當時中國承諾增加購買包括大豆等美國農產品，但實際採購量卻遠低於預期。近期雙方貿易緊張升溫，中國尚未購買任何第4的美國大豆，令美國業界擔憂出口前景。中國商務部目前未對相關言論作出回應。

美國大豆產業正積極尋找其他買家，但中國作為最大買家，其市場規模無可取代。去年中國從美國進口約2213萬噸大豆，遠低於從巴西的7465萬噸。隨著美中關稅休戰期限臨近，雙方是否能就大豆採購達成共識，將對未來貿易局勢帶來關鍵影響。