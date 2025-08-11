　
國際

台灣邦交國再加1？宏都拉斯「3因素」不忍了　美媒：可能恢復建交

▲▼宏都拉斯女總統卡斯楚選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯女總統卡斯楚選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中美洲的宏都拉斯自從與台灣斷交後，不僅未能如願獲得北京的經濟援助，白蝦出口更因此慘跌。如今，宏都拉斯將於今年11月實施總統大選，多位反對派候選人表示，當選後將恢復與台灣邦交。對此，美媒撰寫專文分析，認為造成宏都拉斯回心轉意有3大因素，包括經濟與貪腐問題、中國承諾落空、期盼修復與美國關係。

美媒《外交家》（The Diplomat）於當地時間9日以標題「台灣將重獲邦交國？」（Will Taiwan Regain a Diplomatic Ally?），透過今年11月宏國總統大選，分析該國在外交路線回心轉意的可能性，因為自從蝦類出口市場嚴重受創、導致1.4萬人失業後，多位反對派總統候選人主張恢復與台灣的邦交關係，包括自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）、國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Afura）。

報導指出，其實自從巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜等鄰近的中南美洲國家2017年至2021年相繼與台灣斷交後，宏都拉斯仍堅定維持與台灣的邦誼。宏國時任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）承諾支持台灣主權，2017年甚至還曾接待時任中華民國總統蔡英文訪問宏國，且他也曾多次訪台，而其子女也曾在台求學與工作。

不過，宏國女總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2021年競選總統時，卻承諾當選後將與北京建交，理由是能夠取得中國的經濟援助與新冠疫苗。儘管她當選後一度改口稱將維持與台灣邦交，且2022年1月就職時還曾接待中華民國時任副總統賴清德，而賴還送上印有「Taiwan can help」的防疫物資，但上任短短14個月後卻仍選擇恩將仇報，公開指示外交部長與北京建交。

根據當時《路透社》報導，債台高築的宏都拉斯積欠台灣6億美元，且宏國甚至還向我中華民國時任外交部長吳釗燮要求近25億美元援助，包括20億美元貸款以償還債務，由於宏國要求超出台灣願意提供的範圍，因此蔡英文透過影片發表聲明，表示台灣拒絕參與毫無意義的金錢外交競賽。

▲▼宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

▲宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／VCG）

《外交家》指出，自從宏國選擇與中國建交後，中國卻未能兌現經紀承諾，而中國企業迅速進入宏國市場，中部地區出現14家販售低價商品的中國零售店，透過價格遠低競爭對手的方式，導致宏國當地企業營收慘跌高達70%，至於蝦類更受到重創，因為台灣曾是宏都拉斯最大蝦類出口市場，購買近4成產品，自從卡斯楚政府外交轉向後，蝦類出口慘跌67%、1.4萬人失業。

因此，在11月總統大選，包括納斯拉亞、阿斯富拉等多位候選人皆表態當選後將恢復與台灣建交，他們指控中國「剝削」宏都拉斯、透過不公平的貿易協定進行殖民，且他們還舉台北曾提供給宏國的商貿與發展援助為例。

唯一未表態恢復與台建交的候選人，為卡斯楚政府現任國防部長蒙卡達（Rixi Moncada），她代表左派的自由黨參選，然而因民生經濟凋敝、貪腐問題嚴重，民調顯示只有10%民眾認為經濟狀況良好。

不過，報導也分析，儘管多位候選人主張恢復與台建交，但由於宏都拉斯選舉制度採多數決，而反對派內部則出現嚴重分裂，因此代表卡斯楚政府的自由黨仍有可能勝選。

另外，在宏國轉向中國之前，美國多次介入斡旋，派遣特使與卡斯楚會談，並警告中國的經濟援助「常常無法兌現」。自宏都拉斯與中國建交後，與美國的關係迅速惡化，不僅加入「一帶一路」倡議，支持委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，甚至威脅驅逐駐當地的美軍空軍基地。

如今，美國國務卿盧比歐將反制中國在中南美洲影響力列為川普政府外交重點之一，並讚揚瓜地馬拉持續維持與台灣的邦交。

08/10 全台詐欺最新數據

台灣邦交國再加1？宏都拉斯「3因素」不忍了　美媒：可能恢復建交

台灣邦交國再加1？宏都拉斯「3因素」不忍了　美媒：可能恢復建交

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

微軟研究團隊分析2024年Copilot使用數據，找出最可能受到人工智慧（AI）影響的職業工作，前三名依序是翻譯人員、歷史學家以及空服人員。

