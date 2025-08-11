微軟公布「最可能受AI衝擊」職業榜　口譯、乘務員上榜

▲最可能受AI影響的職業工作，第一名是口譯、翻譯人員。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

微軟研究團隊分析2024年Copilot使用數據，找出最可能受到人工智慧（AI）影響的職業工作，前三名依序是翻譯人員、歷史學家以及乘務員。

Newsweek報導，研究團隊深入分析針對2024年九個月期間內的20萬筆用戶與AI助手匿名對話記錄，建構「AI適用性分數」評估系統，整合任務完成率、使用覆蓋率及用戶反饋等關鍵指標，識別出40個最容易受AI影響及最不受影響的職業類別。

前10大最可能受影響的職業：

1.口譯員與翻譯員

2.歷史學家

3.乘務員

4.業務

5.作家與作者

6.客戶服務代表

7.CNC工具程式設計師

8.總機人員

9.售票員與旅行社職員

10.廣播員與電台DJ

研究結果顯示，高風險職業共通點在於大量涉及文字處理、資訊檢索、編輯或客戶溝通等AI擅長領域。相較之下，需要高度體力勞動或倚重設備的工作受到AI衝擊最小。

論文主要作者、微軟高階研究員湯姆林森（Kiran Tomlinson）指出，這項研究衡量AI能力與工作任務的重疊程度，突顯AI可能改變工作方式，但不代表一定會取代職業。