超商提神優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家周一限定兩杯55折起

▲超商推出周一限定咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

星期一來杯咖啡提神，超商紛紛推出優惠！7-11在「LINE禮物」電子票券指定冰咖啡買1送1，還有周一門市與APP限定兩杯99元，線上也有特大杯濃萃美式「20杯777元」。全家周一限定指定咖啡第二杯10元，等於55折起。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11「周一咖啡日」，限時今（11日）「中杯精品美式、精品拿鐵，任2杯99元」，門市與APP「OPENPOINT 行動隨時取」同享優惠。

●LINE禮物電子票券

◾大杯冰精品美式，買1送1（原價100元，特價50元）⭢購買連結。

◾冰現萃茶梔子花青茶，買1送1（原價45元，特價18元）⭢購買連結。

◾大杯冰精品馥芮白咖啡，買1送1（原價120元，特價60元）⭢購買連結。

◾冰咖啡珍珠歐蕾，買1送1（原價75元，特價38元）⭢購買連結。

●OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至8月17日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出「夏季樂咖啡」組合優惠，可兌換至10月31日：

◾CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃拿鐵，任選14杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE特大杯濃萃美式，20杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE大杯美式／拿鐵，任選20杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE風味系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵），任選17杯777元（限量5萬組）。

◾CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品馥芮白拿鐵，任選14杯777元（限量5萬組）。

◾CITY CAFE西西里風檸檬氣泡／檸檬咖啡，任選14杯777元（限量5萬組）。

精品咖啡僅能於限定門市兌領，行動隨時取同品項、同規格、同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，可見OPENPOINT APP說明。

▼8月10日至8月17日「OPENPOINT行動隨時取」優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在8月11日「周一咖啡日」限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至9月30日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。

大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。

大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

▼全家周一限定2杯咖啡55折起。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）