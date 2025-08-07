　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲迎接父親節，超商紛紛推出咖啡、茶飲優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接父親節，超商陸續祭出優惠，感謝爸爸們平時的辛勞！7-ELEVEN推出咖啡、飲品寄杯「買8送8」，全家也有特濃美式25杯888元、特濃拿鐵21杯888元，周末五六日更有霜淇淋買1送1。OKmart 也在8月8日當天推出大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵，同品項「買2送2」，雲端商城限時「買10送10」。

★7-ELEVEN

●咖啡買8送8

7-11即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出「LOVE DAD」活動，多組咖啡買8送8，或多杯888元，限量開賣： 

◾ CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選買8送8（每日限量1萬組）。
◾ CITY TEA琥珀小葉紅茶，買8送8（每日限量2千組），含不可思議茶BAR相同之品項兌換。
◾ CITY TEA黑糖珍珠撞奶，買8送8（每日限量2千組）。
◾ CITY CAFE特大杯美式，21杯888元（限量10萬組）。
◾ CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元（限量10萬組）。
◾ CITY CAFE風味系列指定冰飲，任17杯888元，品項包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶（限量5萬組）。
◾ CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元（限量5萬組）。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●珍奶買2送2

7-11今日起至8月9日在「OPENPOINT行動隨時取」，推出CITY TEA、CITY PEARL 每月7號一起品茶趣，多組茶飲「買2送2」、「4杯更省」優惠：

◾ CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍，任選買2送2，優惠價150元（限量3萬組）。
◾ CITY PEARL珍珠奶茶，買2送2，優惠價120元（限量3萬組）。
◾ CITY TEA青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶，任選4杯160元（限量3萬組）。
◾ CITY TEA香鑽水果茶，4杯190元（限量3萬組）。
◾ CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選買10送10，優惠價450元（限量3萬組），含不可思議茶BAR相同品項兌換。

（備註：現萃茶與不可思議茶BAR僅能於限定門市兌領。行動隨時取限同品項、同規格及同價位，可冰熱互換。詳細兌領期限、限量與會員限購資訊請見OPENPOINT APP。）

▼7-11每月7日限定「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠、新品，超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家8月8日至8月10日「康康5」優惠，將推出霜淇淋、芬達橘子汽水、蜜桃雪酪冰棒、百吉巧克力脆皮大雪糕、Fami奶昔、Let's Tea百香QQ綠、天然水等，同品項「買1送1」。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

另在APP「隨買跨店取」，8月8日至8月10日期間也推出多組父親節優惠：

◾特濃美式原價55元，特價25杯888元（65折）。
◾特濃拿鐵原價65元，特價21杯888元（66折）。
◾單品美式原價80元，特價17杯888元（66折）。
◾單品拿鐵原價90元，特價15杯888元（66折）。
◾柳橙香柚綠茶原價65元，特價22杯888元（63折）。
◾仙女紅茶原價40元，特價35杯888元（64折）。
◾冰塊杯原價15元，特價30杯288元（64折）。
◾酷繽沙原價65元，特價8杯388元（75折）。
◾霜淇淋原價49元，特價25支888元（73折）。

▼全家父親節「隨買跨店取」組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 為辛勞的爸爸們獻上OKCAFE提神優惠，8月8日當天，全台OKmart門市「大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵」不限冰熱，同品項「買2送2」。

此外在OKmart專屬雲端商城OKmall，也同步推出8月8日限時一日「大杯莊園美式／拿鐵及極淬系列」買10送10優惠，再加碼贈送OKpoint 888點（限量1萬組）。

▼OKmart 咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

OKmart推出多款男性指定商品優惠，全面照顧爸爸的健康與形象。葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml買1送1（原價99元），為爸爸補足元氣；歐典生機冰糖雪梨雙耳飲290g同樣買1送1（原價59元），潤喉養氣更溫潤。淨男士清爽控油洗髮乳400g，即日起至8月20日加價購139元（原價180元），清爽控油、對抗夏日悶熱。

你可能想看

家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱！7-11人魚漢頓周邊快閃購

超商連續5天「買1送1」懶人包！雪糕、氣泡水、生活用品都有

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看
快訊／長榮航空航班掛「緊急代碼7700」　返回桃機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

速食店父親節優惠一次看　肯德基下殺47折、麥當勞買1送1

不是只有香氛蠟燭才療癒：設計感日用品，才是最懂生活美學的默默角色

煙火秀意外炸場驚喜？苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

LV回應「臭包包」事件：商品無異狀、可送鑑定中心

全家推「珍奶菠蘿、百香綠夾心吐司」　小7進口甜點第2件省10元

必勝客提證據駁抄襲　達美樂回擊：相似產品顯然坐享其成

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

速食店父親節優惠一次看　肯德基下殺47折、麥當勞買1送1

不是只有香氛蠟燭才療癒：設計感日用品，才是最懂生活美學的默默角色

煙火秀意外炸場驚喜？苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

LV回應「臭包包」事件：商品無異狀、可送鑑定中心

全家推「珍奶菠蘿、百香綠夾心吐司」　小7進口甜點第2件省10元

必勝客提證據駁抄襲　達美樂回擊：相似產品顯然坐享其成

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

人腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

尖叫！許光漢8月底北流開唱　「夢幻合體落日飛車」嗨吐心聲

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

消費熱門新聞

LV回應「臭包包」事件

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

超商連續5天「買1送1」懶人包

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

2025人氣IP吉伊卡哇

遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1

速食店父親節優惠一次看

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

全家手搖變甜點！新推珍奶菠蘿、百香綠吐司

更多熱門

相關新聞

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

家樂福今（6日）起至9月9日中元檔期開跑，除了推出5套普渡箱、60款獨家零食組合，還集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油及醬料、個人衛生清潔、服飾等，推出「買1送1、買兩件、三件、四件省更多」、紅利點數10倍送，同時聯名IP「蠟筆小新」周邊加價購。

全家手搖變甜點！新推珍奶菠蘿、百香綠吐司

全家手搖變甜點！新推珍奶菠蘿、百香綠吐司

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面