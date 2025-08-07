霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

▲迎接父親節，超商紛紛推出咖啡、茶飲優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

迎接父親節，超商陸續祭出優惠，感謝爸爸們平時的辛勞！7-ELEVEN推出咖啡、飲品寄杯「買8送8」，全家也有特濃美式25杯888元、特濃拿鐵21杯888元，周末五六日更有霜淇淋買1送1。OKmart 也在8月8日當天推出大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵，同品項「買2送2」，雲端商城限時「買10送10」。

★7-ELEVEN

●咖啡買8送8

7-11即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出「LOVE DAD」活動，多組咖啡買8送8，或多杯888元，限量開賣：

◾ CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選買8送8（每日限量1萬組）。

◾ CITY TEA琥珀小葉紅茶，買8送8（每日限量2千組），含不可思議茶BAR相同之品項兌換。

◾ CITY TEA黑糖珍珠撞奶，買8送8（每日限量2千組）。

◾ CITY CAFE特大杯美式，21杯888元（限量10萬組）。

◾ CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元（限量10萬組）。

◾ CITY CAFE風味系列指定冰飲，任17杯888元，品項包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶（限量5萬組）。

◾ CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元（限量5萬組）。

▲▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

●珍奶買2送2

7-11今日起至8月9日在「OPENPOINT行動隨時取」，推出CITY TEA、CITY PEARL 每月7號一起品茶趣，多組茶飲「買2送2」、「4杯更省」優惠：

◾ CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍，任選買2送2，優惠價150元（限量3萬組）。

◾ CITY PEARL珍珠奶茶，買2送2，優惠價120元（限量3萬組）。

◾ CITY TEA青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶，任選4杯160元（限量3萬組）。

◾ CITY TEA香鑽水果茶，4杯190元（限量3萬組）。

◾ CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選買10送10，優惠價450元（限量3萬組），含不可思議茶BAR相同品項兌換。

（備註：現萃茶與不可思議茶BAR僅能於限定門市兌領。行動隨時取限同品項、同規格及同價位，可冰熱互換。詳細兌領期限、限量與會員限購資訊請見OPENPOINT APP。）

▼7-11每月7日限定「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家8月8日至8月10日「康康5」優惠，將推出霜淇淋、芬達橘子汽水、蜜桃雪酪冰棒、百吉巧克力脆皮大雪糕、Fami奶昔、Let's Tea百香QQ綠、天然水等，同品項「買1送1」。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

另在APP「隨買跨店取」，8月8日至8月10日期間也推出多組父親節優惠：

◾特濃美式原價55元，特價25杯888元（65折）。

◾特濃拿鐵原價65元，特價21杯888元（66折）。

◾單品美式原價80元，特價17杯888元（66折）。

◾單品拿鐵原價90元，特價15杯888元（66折）。

◾柳橙香柚綠茶原價65元，特價22杯888元（63折）。

◾仙女紅茶原價40元，特價35杯888元（64折）。

◾冰塊杯原價15元，特價30杯288元（64折）。

◾酷繽沙原價65元，特價8杯388元（75折）。

◾霜淇淋原價49元，特價25支888元（73折）。

▼全家父親節「隨買跨店取」組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 為辛勞的爸爸們獻上OKCAFE提神優惠，8月8日當天，全台OKmart門市「大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵」不限冰熱，同品項「買2送2」。

此外在OKmart專屬雲端商城OKmall，也同步推出8月8日限時一日「大杯莊園美式／拿鐵及極淬系列」買10送10優惠，再加碼贈送OKpoint 888點（限量1萬組）。

▼OKmart 咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）

OKmart推出多款男性指定商品優惠，全面照顧爸爸的健康與形象。葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml買1送1（原價99元），為爸爸補足元氣；歐典生機冰糖雪梨雙耳飲290g同樣買1送1（原價59元），潤喉養氣更溫潤。淨男士清爽控油洗髮乳400g，即日起至8月20日加價購139元（原價180元），清爽控油、對抗夏日悶熱。