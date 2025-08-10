7-11特大杯濃美式「20杯777元」　超商新一波咖啡優惠來了

▲7-11新一波咖啡優惠來了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商新一波咖啡寄杯優惠來了！7-ELEVEN今（10日）起至8月17日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出「夏季樂咖啡」活動，特大杯濃萃美式「任選20杯777元」，相當於6折，咖啡控可趁便宜買起來。

★7-ELEVEN

7-11自8月10日至8月17日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出「夏季樂咖啡」組合優惠，可兌換至10月31日：

◾CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃拿鐵，任選14杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE特大杯濃萃美式，任選20杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE大杯美式／拿鐵，任選20杯777元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE風味系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵），任選17杯777元（限量5萬組）。

◾CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白拿鐵，任選14杯777元（限量5萬組）。

◾CITY CAFE西西里風檸檬氣泡／檸檬咖啡，任選14杯777元（限量5萬組）。

精品咖啡僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格、同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，可見OPENPOINT APP說明。

▼8月10日至8月17日「OPENPOINT行動隨時取」優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在APP「隨買跨店取」8月10日也推出多組優惠：

◾特濃美式原價55元，特價25杯888元（65折）。

◾特濃拿鐵原價65元，特價21杯888元（66折）。

◾單品美式原價80元，特價17杯888元（66折）。

◾單品拿鐵原價90元，特價15杯888元（66折）。

◾柳橙香柚綠茶原價65元，特價22杯888元（63折）。

◾仙女紅茶原價40元，特價35杯888元（64折）。

◾冰塊杯原價15元，特價30杯288元（64折）。

◾酷繽沙原價65元，特價8杯388元（75折）。

◾霜淇淋原價49元，特價25支888元（73折）。

★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）