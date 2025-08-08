超商周末優惠來了！哈根達斯買10送10　咖啡、麵包、涼麵都下殺

▲超商周末優惠來了。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末加上今（8日）父親節，超商祭出多重優惠，7-11從咖啡飲品、麵包烘焙、涼麵輕食、冰品、水果都有；全家也有週末霜淇淋買1送1、25杯特濃美式咖啡888元等。

★7-ELEVEN

7-11自即日起至8月10日推出「超值五六日」，多項商品買2送2。周末也祭出多項優惠，涵蓋咖啡飲品、麵包烘焙、涼麵輕食、冰品水果。

▼7-11超值五六日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

即日起至9月2日「菠蘿派對烘焙優惠」，哈密瓜風味菠蘿麵包45元、統一麵包巧克力夾心菠蘿39元，烘焙指定商品「第2件省10元」。

▼菠蘿派對烘焙優惠。（圖／業者提供）

夏季消暑的涼麵，「極饗」涼麵系列即日起至8月19日，祭出指定中式涼麵一律59元起優惠，包含「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」兩款大份量涼麵均為59元，還有多款配菜的「豪華雞絲涼麵」、「豪華川辣火腿涼麵」69元銅板價。

▲中式涼麵一律59元起。（圖／業者提供）

「世界帕尼尼日」即日起至8月19日，熱壓土司全系列第2件79折，新品「丹麥鮪魚嫩蛋」70元。

「哈根達斯」年度最大優惠，即日起至8月12日，迷你杯／雪糕／雪酥「買2送1、買10送10、買30送30」，集點還可兌換保冷袋或露營手拉車，買20件再送品脫75折券。

正值櫻桃產季，8月9日起到門市購買「美國櫻桃」加量不加價，「美國櫻桃杯」99元、「美國海運史姬娜紅櫻桃300g」每盒125元、5盒605元。「華盛頓紅櫻桃禮盒1kg」755元／盒、4盒再折。

「uniopen PRIMA 會員訂閱制」除了筆筆回饋5％ OPENPOINT點數，即日起至8月10日還有以下優惠：心安城拉麵（袋裝）、不倒翁金拉麵辛辣杯麵、雙響泡沙茶鍋燒湯「買2送2」；多喝水微鹼性竹炭離子水850ml、康貝特200PEX能量飲料225ml「買2送2」、韓國熊津大麥飲「買10送10」。多力多滋迷你脆玉米片（黃金起司／超濃起司）第2件10元；御料小館（椒鹽鹽酥雞／鮮肉鍋貼）買2送1。

即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出「LOVE DAD」活動，多組咖啡買8送8，或多杯888元，限量開賣：

◾ CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選買8送8（每日限量1萬組）。

◾ CITY TEA琥珀小葉紅茶，買8送8（每日限量2千組），含不可思議茶BAR相同之品項兌換。

◾ CITY TEA黑糖珍珠撞奶，買8送8（每日限量2千組）。

◾ CITY CAFE特大杯美式，21杯888元（限量10萬組）。

◾ CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元（限量10萬組）。

◾ CITY CAFE風味系列指定冰飲，任17杯888元，品項包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶（限量5萬組）。

◾ CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元（限量5萬組）。

★全家

全家8月8日至8月10日「康康5」優惠，將推出霜淇淋、芬達橘子汽水、蜜桃雪酪冰棒、百吉巧克力脆皮大雪糕、Fami奶昔、Let's Tea百香QQ綠、天然水等，同品項「買1送1」。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

另在APP「隨買跨店取」，8月8日至8月10日期間也推出多組父親節優惠：

◾特濃美式原價55元，特價25杯888元（65折）。

◾特濃拿鐵原價65元，特價21杯888元（66折）。

◾單品美式原價80元，特價17杯888元（66折）。

◾單品拿鐵原價90元，特價15杯888元（66折）。

◾柳橙香柚綠茶原價65元，特價22杯888元（63折）。

◾仙女紅茶原價40元，特價35杯888元（64折）。

◾冰塊杯原價15元，特價30杯288元（64折）。

◾酷繽沙原價65元，特價8杯388元（75折）。

◾霜淇淋原價49元，特價25支888元（73折）。

★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 為辛勞的爸爸們獻上OKCAFE提神優惠，8月8日當天，全台OKmart門市「大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵」不限冰熱，同品項「買2送2」。

此外在OKmart專屬雲端商城OKmall，也同步推出8月8日限時一日「大杯莊園美式／拿鐵及極淬系列」買10送10優惠，再加碼贈送OKpoint 888點（限量1萬組）。

▼OKmart 咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）

OKmart推出多款男性指定商品優惠，全面照顧爸爸的健康與形象。葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml買1送1（原價99元），為爸爸補足元氣；歐典生機冰糖雪梨雙耳飲290g同樣買1送1（原價59元），潤喉養氣更溫潤。淨男士清爽控油洗髮乳400g，即日起至8月20日加價購139元（原價180元），清爽控油、對抗夏日悶熱。