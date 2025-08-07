　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

▲▼7-11新品。（圖／業者提供）

▲CITY全系列滿額送「RiCO夏日果物」杯緣子共5款造型。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 因應夏季高溫再推新品，CITY TEA全新推出「紫桑果粒冰茶」，購買CITY全系列指定飲品滿150元，再送韓國超人氣限量「RiCO夏日果物」杯緣子，共5款造型萌度爆表。另「星級饗宴」與必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款清爽鮮食。

▲▼7-11新品。（圖／業者提供）

▲CITY系列首度攜手來自韓國藝術家RiCO的原創角色，推出5款「夏日果物杯緣子」。（圖／業者提供）

●RiCO杯緣子滿額送

7-11「CITY系列」近年積極搶攻年輕族群市場，持續推出滿額贈，提升消費者黏著度。即日起，CITY系列首度攜手來自韓國藝術家RiCO的原創角色，結合果物飲品風味，推出5款「夏日果物杯緣子」限定角色。

每一款角色都是CITY飲品的風味化身，設計靈感來自芒果、椰子、桑葚、檸檬等夏季果物，並融入品牌經典杯型，搭配療癒色系、仲夏造型，展現RiCO招牌的粉藍笑臉，軟萌風格，預計深受年輕女性與潮玩族群喜愛，掀起一波收藏熱潮。

即日起至8月19日，凡購買CITY全系列指定飲品滿150元，就送「RiCO夏日果物杯緣子」1款，共5款採隨機贈送，增添驚喜與收藏趣味，總限量30萬個，送完為止。

▲▼7-11新品。（圖／業者提供）

▲CITY TEA推出新品「紫桑果粒冰茶」。（圖／業者提供）

●新品「紫桑果粒冰茶」

CITY TEA也推出新品「紫桑果粒冰茶」，選用蜜製桑椹醬配小葉紅茶、梔子花春茶，再加入桑椹果粒增添口感。前味感受酸甜桑椹風味，尾韻帶有清爽茶感，融合獨特的果粒口感，即日起至8月19日推出嚐鮮價「兩杯88元」，在7-ELEVEN 現萃茶門市限定販售，數量有限，售完為止。

●聯名泰式餐廳「帕泰家」清爽鮮食

另外，7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」近來與來自泰國曼谷連續6年獲《米其林曼谷指南》必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款鮮食菜單。

▲▼7-11新品。（圖／業者提供）

▲7-11與必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款鮮食菜單。（圖／業者提供）

首推神還原「帕泰家」招牌菜，酸辣爽脆的「泰式海鮮青木瓜沙拉」嚴選在地青木瓜，淋上泰式香檸醬，還特別加入鹹蛋黃、花生及蒜粒，忠實呈現經典風味，售價79元。

「泰式椒麻雞飯」選用雞腿排，以帕泰家獨家醬料醃製入味後炸至酥香，淋上秘製椒麻醬，配菜則搭配微辣打拋豬與炒青刀豆，經典泰式組合讓人大口扒飯，售價109元。

「沙嗲雞肉烤飯糰」雞腿肉使用香茅、南薑、薑黃等香料呈現南洋沙嗲風味，米飯刷上醬油烤出焦香口感，售價52元。

同為帕泰家主廚指導「綠咖哩嫩雞飯」，主廚特調泰式綠咖哩醬汁添加黃金比例椰漿，選用低脂雞胸與豐富蔬菜配料，展現泰式咖哩獨特魅力，售價99元。

▲▼7-11新品。（圖／業者提供）

▲7-11推出清爽新品。（圖／業者提供）

新品上市期間，即日起「uniopen會員」還可於OPENPOINT APP享點數加購省10元優惠，同步推薦「頌丹樂-泰式打拋豬飯糰」售價39元、「頌丹樂-泰式烤雞冷麵」售價89元。

★全家新推「冬瓜QQ撞奶」

全家看準手搖飲商機，現調飲料品牌「Let’s Tea」全新推出「冬瓜QQ撞奶」，以台味冬瓜引領風味，搭配網友敲碗的低調Q料「粉角」，再注入溫潤牛奶，咀嚼後便能感受冬瓜香氣，甜而不膩。

▲全家Let’s Tea推出新品「冬瓜QQ撞奶」。（圖／業者提供）

全家表示，相較常見的珍珠及椰果配料，「粉角」是手搖迷常詢問的隱藏版愛好，即日起至8月19日登場，嚐鮮價單杯59元（原價65元），凡購買主餐商品搭配Let’s Tea系列茶飲任一品項，可享現折10元優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

速食店父親節優惠一次看　肯德基下殺47折、麥當勞買1送1

不是只有香氛蠟燭才療癒：設計感日用品，才是最懂生活美學的默默角色

煙火秀意外炸場驚喜？苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

LV回應「臭包包」事件：商品無異狀、可送鑑定中心

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節周末優惠懶人包

速食店父親節優惠一次看　肯德基下殺47折、麥當勞買1送1

不是只有香氛蠟燭才療癒：設計感日用品，才是最懂生活美學的默默角色

煙火秀意外炸場驚喜？苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

LV回應「臭包包」事件：商品無異狀、可送鑑定中心

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金庸情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

白冰冰宮廟出外景…突臉色慘白！　「一掛護身符」湧出黑色嘔吐物

狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」：明智之舉

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

消費熱門新聞

LV回應「臭包包」事件

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

超商連續5天「買1送1」懶人包

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

2025人氣IP吉伊卡哇

遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

速食店父親節優惠一次看

超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1

全家手搖變甜點！新推珍奶菠蘿、百香綠吐司

更多熱門

相關新聞

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

迎接父親節，超商陸續祭出優惠，陪伴爸爸們平時的辛勞！7-ELEVEN推出咖啡、飲品寄杯「買8送8」，全家也有特濃美式25杯888元、特濃拿鐵21杯888元，周末五六日更有霜淇淋買1送1。OKmart 也在8月8日當天推出大杯莊園美式／拿鐵、極淬莊園美式／拿鐵，同品項「買2送2」，雲端商城限時「買10送10」。

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

關鍵字：

7-11RiCO杯緣子紫桑果粒冰茶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面