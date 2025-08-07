7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

▲CITY全系列滿額送「RiCO夏日果物」杯緣子共5款造型。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 因應夏季高溫再推新品，CITY TEA全新推出「紫桑果粒冰茶」，購買CITY全系列指定飲品滿150元，再送韓國超人氣限量「RiCO夏日果物」杯緣子，共5款造型萌度爆表。另「星級饗宴」與必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款清爽鮮食。

▲CITY系列首度攜手來自韓國藝術家RiCO的原創角色，推出5款「夏日果物杯緣子」。（圖／業者提供）

●RiCO杯緣子滿額送

7-11「CITY系列」近年積極搶攻年輕族群市場，持續推出滿額贈，提升消費者黏著度。即日起，CITY系列首度攜手來自韓國藝術家RiCO的原創角色，結合果物飲品風味，推出5款「夏日果物杯緣子」限定角色。

每一款角色都是CITY飲品的風味化身，設計靈感來自芒果、椰子、桑葚、檸檬等夏季果物，並融入品牌經典杯型，搭配療癒色系、仲夏造型，展現RiCO招牌的粉藍笑臉，軟萌風格，預計深受年輕女性與潮玩族群喜愛，掀起一波收藏熱潮。

即日起至8月19日，凡購買CITY全系列指定飲品滿150元，就送「RiCO夏日果物杯緣子」1款，共5款採隨機贈送，增添驚喜與收藏趣味，總限量30萬個，送完為止。

▲CITY TEA推出新品「紫桑果粒冰茶」。（圖／業者提供）

●新品「紫桑果粒冰茶」

CITY TEA也推出新品「紫桑果粒冰茶」，選用蜜製桑椹醬配小葉紅茶、梔子花春茶，再加入桑椹果粒增添口感。前味感受酸甜桑椹風味，尾韻帶有清爽茶感，融合獨特的果粒口感，即日起至8月19日推出嚐鮮價「兩杯88元」，在7-ELEVEN 現萃茶門市限定販售，數量有限，售完為止。

●聯名泰式餐廳「帕泰家」清爽鮮食

另外，7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」近來與來自泰國曼谷連續6年獲《米其林曼谷指南》必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款鮮食菜單。

▲7-11與必比登推介泰式餐廳「帕泰家」聯名，合作打造4款鮮食菜單。（圖／業者提供）

首推神還原「帕泰家」招牌菜，酸辣爽脆的「泰式海鮮青木瓜沙拉」嚴選在地青木瓜，淋上泰式香檸醬，還特別加入鹹蛋黃、花生及蒜粒，忠實呈現經典風味，售價79元。

「泰式椒麻雞飯」選用雞腿排，以帕泰家獨家醬料醃製入味後炸至酥香，淋上秘製椒麻醬，配菜則搭配微辣打拋豬與炒青刀豆，經典泰式組合讓人大口扒飯，售價109元。

「沙嗲雞肉烤飯糰」雞腿肉使用香茅、南薑、薑黃等香料呈現南洋沙嗲風味，米飯刷上醬油烤出焦香口感，售價52元。

同為帕泰家主廚指導「綠咖哩嫩雞飯」，主廚特調泰式綠咖哩醬汁添加黃金比例椰漿，選用低脂雞胸與豐富蔬菜配料，展現泰式咖哩獨特魅力，售價99元。

▲7-11推出清爽新品。（圖／業者提供）

新品上市期間，即日起「uniopen會員」還可於OPENPOINT APP享點數加購省10元優惠，同步推薦「頌丹樂-泰式打拋豬飯糰」售價39元、「頌丹樂-泰式烤雞冷麵」售價89元。

★全家新推「冬瓜QQ撞奶」

全家看準手搖飲商機，現調飲料品牌「Let’s Tea」全新推出「冬瓜QQ撞奶」，以台味冬瓜引領風味，搭配網友敲碗的低調Q料「粉角」，再注入溫潤牛奶，咀嚼後便能感受冬瓜香氣，甜而不膩。

▲全家Let’s Tea推出新品「冬瓜QQ撞奶」。（圖／業者提供）

全家表示，相較常見的珍珠及椰果配料，「粉角」是手搖迷常詢問的隱藏版愛好，即日起至8月19日登場，嚐鮮價單杯59元（原價65元），凡購買主餐商品搭配Let’s Tea系列茶飲任一品項，可享現折10元優惠。