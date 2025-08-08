7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

▲7-11推出《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》周邊快閃購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》上映引發粉絲狂熱，7-ELEVEN先前推出套票組持續熱賣，第二波主打限量周邊快閃購活動，包括善逸的雷之呼吸「日輪刀傘」、忠實復刻禰豆子的木箱「木箱存錢筒」、多款柱花色編織包，8月13日下午3點起門市快閃購開跑。

▲「木箱存錢筒」忠實復刻禰豆子的木箱，快閃價1280元。（圖／業者提供）

7-ELEVEN因應《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》上映熱潮，推出限定快閃購，從角色造型延伸到生活周邊，消費不限金額，結帳時只要具備「uniopen會員身份」，就可用最低268元起購買任一款周邊商品。

「日輪刀傘－善逸款」還原善逸的雷之呼吸帥氣姿態，連傘柄都是日輪刀造型，撐著走在雨中彷彿有行走的主角光環，快閃價990元。「木箱存錢筒」忠實復刻禰豆子的木箱，讓存錢變得療癒。還有「木紋保溫瓶」低調又有質感，配上惡鬼滅殺標語，喝水也能喝出戰鬥力。

▲「木紋保温瓶」690元、「時鐘－全角色款」快閃價580。（圖／業者提供）

想讓房間也充滿鬼滅氛圍，也有多項居家周邊，「時鐘－全角色款」集結炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助等角色全體，一次滿足。而「雙層收納盒」則有3款角色主題設計，讓小物通通收妥。還有萌到不行的「造型杯套」，共有4款角色造型，不論是禰豆子還是炭治郎，讓粉絲一次收。

▲四位主角衣裝絨毛吊飾，同時也是實用杯套，快閃價268元。（圖／業者提供）

外出想帥一波可收「編織包」共有4款設計，包含水柱、戀柱、蟲柱、霞柱角色形象花紋。喜歡變化多端可收「三用包」，一包多用、細節滿滿，通勤上學或平日出門都有風格。

▲▼編織包快閃價468元，「三用包」肩背、斜背、後背自由使用，快閃價780元。（圖／業者提供）

出遊或午睡推薦「變形頸枕」，4款人氣角色任選，一面是人物抱枕，翻面是形象花紋頸枕，每款都細節滿滿。7-ELEVEN《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》全店第二波門市快閃購，自8月13日下午3點起，凡會員消費不限金額，報手機號碼可直接買。

▲「變形頸枕」一面是人物抱枕，翻面是形象花紋頸枕，快閃價580元。（圖／業者提供）

▲「純棉擦手巾」鬼滅角色衣服造型，快閃價399元。（圖／業者提供）

★家樂福「蠟筆小新」周邊加購

家樂福今年IP聯名第二波，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」，8月6日～9月9日在量販及線上推出，凡購買臉部、身體、頭髮清潔保養品 /美妝商品/衛生紙 / 衛生棉 / 護墊/ 口腔清潔/手動刮鬍刀/ 嬰兒、成人紙尿褲、家用清潔劑商品，單筆消費不限金額，即可加購蠟筆小新IP聯名商品。

▲家樂福8月6日～9月9日，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」加購。（圖／記者林育綾攝）

蠟筆小新周邊包括「蠟筆小新抱枕涼毯組」，有巧克力餅乾盒、幼稚園巴士款造型，是抱枕搭配涼毯組合，加價購599元，限量2500組。

▲「蠟筆小新抱枕涼毯組」，有巧克力餅乾盒、幼稚園巴士款造型，是抱枕也附上涼毯。（圖／記者林育綾攝）

「蠟筆小新無線充電桌上型風扇」可當桌面風扇、手機支架，風扇有3檔風速＋自然風調節，加價購799元，限量3000組。

▼家樂福推出「蠟筆小新」周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

「蠟筆小新附公仔冷水瓶」足球款、小白款兩種造型，加價購399元，800ml，上蓋附上提把，瓶身約高21.4cm，限量2500組。

「蠟筆小新雙繩編織提袋組」有2款造型，容量超大，加價購399元，限量2500組。

▼家樂福蠟筆小新周邊加購。（圖／業者提供，點圖可放大）