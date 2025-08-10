日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

▲部分黃牛排隊購入套餐後，只拿走卡牌，便將食物直接丟棄在路邊或店內。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

日本麥當勞9日推出「Pokémon卡牌」聯名套餐，立刻引發全國性搶購熱潮。多間門市從清晨5時就出現排隊人潮，部分餐點更提前賣光，店員疲於應對，現場混亂情況一度登上社群平台。然而各地卻也發生多起餐點遭大量棄置的事件，部分消費者只為了取得卡牌，在購買套餐後直接丟棄食物，許多餐點就這樣一包一包被完整地棄置在店內與路邊。

日本麥當勞與熱門IP「Pokémon」聯名，推出特別套餐，只要購買指定開心樂園餐，就可以獲得Pokémon卡牌，吸引大批民眾與黃牛到場。該活動9日正式展開，原預計舉辦3天，但由於搶購情況過於激烈，麥當勞9日便宣布，部分門市停止發放「Pokémon卡牌」，提前結束活動。

為了讓更多小朋友有機會拿到贈品，麥當勞這次雖設下「3天限購5份」的規定，並呼籲大家理性購買，但實際效果有限。因為先前類似聯名活動就曾爆出「手機訂餐」漏洞，有些店家已提前關閉手機訂餐功能，試圖防堵亂象，但仍有消費者選擇多次排隊購買，讓門市難以徹底杜絕大量搶購的行為。

マクドナルドのポケモンハッピーセット問題



全国各地で大量のハッピーセットが捨てられているのが報告されている



コレが奇しくも長崎に原爆投下された80年後の光景だよ



当時の人達は命を懸けて守った日本がこんな国になってどう思っているかな pic.twitter.com/YgLoXQQGAX — Wake up people！！ (@ninnin621222) August 9, 2025

除了店內被搶購人潮擠滿外，不少網友也在網路上分享多間麥當勞門市出現餐點棄置的照片，質疑部分消費者大量購買餐點只是為了取得卡牌，因此拿走卡牌後，就直接將餐點丟棄在原地，引發食物浪費的爭議。而在9日當天，日本二手網站更馬上出現高價轉售麥當勞Pokémon卡牌的情況。

這次搶購熱潮，不僅使店員工作壓力暴增，進而影響到其他顧客的服務品質，還導致部分熱門餐點及飲料如早餐薯餅、蘋果汁等提早賣完。

事實上，這並非日本麥當勞首次因聯名活動發生食物浪費事件，早在5月麥當勞推出CHIIKAWA聯名套餐時，就有大量黃牛在搶購後棄置餐點，雖然官方已限制每人最多購買4份，但最終仍因搶購過於瘋狂，提早結束活動。