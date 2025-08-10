　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

▲▼日本麥當勞開心樂園餐推Pokémon卡掀搶購潮　食物棄遍地亂象再現。（圖／翻攝自X）

▲部分黃牛排隊購入套餐後，只拿走卡牌，便將食物直接丟棄在路邊或店內。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

日本麥當勞9日推出「Pokémon卡牌」聯名套餐，立刻引發全國性搶購熱潮。多間門市從清晨5時就出現排隊人潮，部分餐點更提前賣光，店員疲於應對，現場混亂情況一度登上社群平台。然而各地卻也發生多起餐點遭大量棄置的事件，部分消費者只為了取得卡牌，在購買套餐後直接丟棄食物，許多餐點就這樣一包一包被完整地棄置在店內與路邊。

日本麥當勞與熱門IP「Pokémon」聯名，推出特別套餐，只要購買指定開心樂園餐，就可以獲得Pokémon卡牌，吸引大批民眾與黃牛到場。該活動9日正式展開，原預計舉辦3天，但由於搶購情況過於激烈，麥當勞9日便宣布，部分門市停止發放「Pokémon卡牌」，提前結束活動。

為了讓更多小朋友有機會拿到贈品，麥當勞這次雖設下「3天限購5份」的規定，並呼籲大家理性購買，但實際效果有限。因為先前類似聯名活動就曾爆出「手機訂餐」漏洞，有些店家已提前關閉手機訂餐功能，試圖防堵亂象，但仍有消費者選擇多次排隊購買，讓門市難以徹底杜絕大量搶購的行為。

除了店內被搶購人潮擠滿外，不少網友也在網路上分享多間麥當勞門市出現餐點棄置的照片，質疑部分消費者大量購買餐點只是為了取得卡牌，因此拿走卡牌後，就直接將餐點丟棄在原地，引發食物浪費的爭議。而在9日當天，日本二手網站更馬上出現高價轉售麥當勞Pokémon卡牌的情況。

這次搶購熱潮，不僅使店員工作壓力暴增，進而影響到其他顧客的服務品質，還導致部分熱門餐點及飲料如早餐薯餅、蘋果汁等提早賣完。

事實上，這並非日本麥當勞首次因聯名活動發生食物浪費事件，早在5月麥當勞推出CHIIKAWA聯名套餐時，就有大量黃牛在搶購後棄置餐點，雖然官方已限制每人最多購買4份，但最終仍因搶購過於瘋狂，提早結束活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本現麥當勞之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物扔路邊
快訊／15縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了
瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁牙醫上岸」！　姊妹廝殺落淚全都拍
楊柳恐直撲台！天氣粉專「哪裡登陸，哪裡倒霉」對決2地區
泳衣千萬別穿「這3色」！醫揭危機：下水秒變隱形人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

2000萬勞斯萊斯撞爛！23歲陸女酒駕撞賓士　神秘背景爆熱議

砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」　反對納坦雅胡續攻加薩

英男罹喉癌「竟是口交導致」！　醫揭這病毒體內潛伏40年

打臉「莫斯科-平壤」直航座位完售謊言！　全是空位照曝

更新／關島地震下修至規模5.9　深度10公里

海地多地緊急狀態3個月　國家警察局長換人當

哈佛團隊驚人發現　「平價藥」有望逆轉阿茲海默症

纜繩突斷！俄遊客「集體墜湖」重摔在地　座椅殘骸四散

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

2000萬勞斯萊斯撞爛！23歲陸女酒駕撞賓士　神秘背景爆熱議

砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」　反對納坦雅胡續攻加薩

英男罹喉癌「竟是口交導致」！　醫揭這病毒體內潛伏40年

打臉「莫斯科-平壤」直航座位完售謊言！　全是空位照曝

更新／關島地震下修至規模5.9　深度10公里

海地多地緊急狀態3個月　國家警察局長換人當

哈佛團隊驚人發現　「平價藥」有望逆轉阿茲海默症

纜繩突斷！俄遊客「集體墜湖」重摔在地　座椅殘骸四散

薔薔徵才「月薪6萬起跳」！　祭超狂4福利：有能力再高薪都應該

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

孫興慜MLS首秀替補立功　製造點球助洛杉磯FC逼平芝加哥火焰

哈士奇「逃避蓮蓬頭」拒洗澡　見水打開閉眼轉頭裝沒事

台南做工行善團齊心修繕　助弱勢修家園援災民安置所

人氣韓星交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

「藝息山海」十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

維基百科新規！　允許管理員「秒刪」AI生成內容

父入住安寧病房、越籍母獨扛家計　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

國際熱門新聞

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

楊柳「暴風警戒線」幾乎覆蓋整個台灣！

A片上演！韓男灌醉閨蜜「太太還在家」硬上

川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

這款iPhone太猛了！從飛機上掉落　竟完好無損「順利開機」

加薩「空投物資」砸死15歲少年！

離奇！中國30歲女深夜爬上東大煙囪　重摔慘死

更新／關島地震下修至規模5.9

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

砸錢也沒用　跟川普談關稅1招最靈

華爾街日報：川普擬改大麻較低危險藥物

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

更多熱門

相關新聞

廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

第107屆夏季甲子園大會廣陵高校在10日宣布辭退本屆比賽，原本預定於14日進行的第二輪比賽將對陣津田學園將不出賽，該校校長堀正和於兵庫縣西宮市舉行的記者會中透露了這一決定。

打臉「莫斯科-平壤」直航完售！全是空位

打臉「莫斯科-平壤」直航完售！全是空位

關稅重創車市累計損失破117億美元

關稅重創車市累計損失破117億美元

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

婦20年沒性生活確診愛滋病　感染源成謎

婦20年沒性生活確診愛滋病　感染源成謎

關鍵字：

麥當勞Pokémon日本搶購熱潮日韓要聞寶可夢

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面