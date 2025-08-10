打臉「莫斯科-平壤」直航座位完售謊言！　全是空位照曝

▲俄羅斯與北韓近期重啟「莫斯科-平壤」直飛航線 。（圖／勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯與北韓時隔30年重新開啟莫斯科-平壤直航，而北韓媒體日前大肆宣揚，首班莫斯科飛往平壤的直飛班機全數售完，一票難求，然而根據俄羅斯媒體公開的機艙內照片，實際搭乘人數卻只有五分之一，直接打臉俄國官媒。

根據俄羅斯國營通訊社RIA Novosti先前的報導，這趟航班由可載440人的波音777-200ER執飛，飛行時間約8小時，每個月飛一趟。RIA Novosti稱，儘管單程票價高達4萬4700盧布（約新台幣1.6萬元），但7月28日的首班直飛航班開賣後很快就賣光。

專門報導北韓新聞的美國媒體NK News卻直接打臉這項說法。NK News於7日引述俄羅斯媒體Russia 24與Russia 1播出的畫面指出，首班航班其實根本就不如俄羅斯當局所說，鏡頭所拍到之處明顯可以看到機艙內全是空位，與先前「早早售罄」的說法形成強烈對比。

Russia 1報導指，實際上搭乘這班莫斯科飛往平壤的航班只有80人，乘客大多是北韓居民與俄羅斯代表團。

畫面顯示，機艙廣播同時使用俄語與北韓語，餐點菜單以北韓語標示，但空服員拿到的卻是印有南韓式韓語的資料。

反觀返程從平壤飛往莫斯科的班機，約400個座位全數售出，推測主要是由準備赴俄的北韓居民搶購。由於搭乘人數結構特殊，有專家認為，這條直航對兩國的意義並不在於商業運作。東西大學教授曼德（Chris Monday）就指出，俄國與北韓的關係雖在軍事上愈走愈近，但商業和觀光交流依舊薄弱。

曼德分析，北韓可能利用這條航線派遣政府官員、軍人及海外勞工赴俄，而俄羅斯方面或許只是把它當成軍事合作的「附加項目」，並非重點計畫。