成大醫院參展高齡健康產業博覽會　六大亮點打造智慧樂齡新藍圖

▲衛生福利部邱泰源部長蒞臨成大醫院展區參觀指導，肯定智慧照護與高齡健康促進的創新成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應人口高齡化趨勢與健康照護挑戰，成大醫院於8月8日至10日參與在台北世貿一館舉辦的「高齡健康產業博覽會」，以「智慧照護 × 科技賦能 × 樂齡共好」為主軸，展出六大創新成果，展現跨域合作與科技應用於高齡健康領域的多元面貌，吸引眾多參觀者關注。

六大展區亮點一次看：一、成大健身讚：智能導向的整合式健康共照網 成大醫院社區健康照護中心與先進醫資團隊合作，打造以LINE@平台為介面的健康共照網，整合生理量測、健康量表與運動紀錄，讓民眾可即時查詢個人健康數據，並促進社區照護團隊資訊共享，實現精準介入的智慧健康照護模式。

二、X-Copilot AI護理輔助系統：翻轉照護工作流程 成大醫院與智齡科技、成功大學生物醫學工程研究所共同研發「X-Copilot」，導入語言模型與醫療資料串接，具備智慧摘要、語音對談與快速查詢功能，有效減輕照護人員負擔，提升照護效率與品質。

三、智慧健康促進服務系統：穿戴科技結合遊戲化復健 結合穿戴式護膝裝置與互動遊戲《寶島探險》，即時蒐集肌電訊號，提供高齡者居家復健解決方案，並拓展至社區機構應用，滿足衰弱與肌少症復健需求。

四、VRMT虛擬實境鏡向治療：偏癱患者的新「鏡」界 成功大學生醫所開發的VRMT系統，透過沉浸式訓練激發神經可塑性，提升手部功能復健成效，並結合動作感測與演算法，增進治療精準度與效率。

五、智能健身 × 芳香舒心：打造全齡友善運動空間 成大醫院與成大老年學研究所合作，融合音樂、律動、平衡訓練與芳香療癒，推動「科學運動、跨世代共學」理念，促進心理健康與世代交流。

六、遊戲化復能：生活即訓練，復健不再有距離 與「OOPS吾不私」團隊合作，結合遠距醫療平台與商業電競遊戲，打造日常化訓練模式，提升個案參與度與生活品質，讓復健成為生活的一部分。

成大醫院表示，未來將持續推動智慧健康照護與跨域合作，打造更具韌性與溫度的高齡照護環境，實踐全齡共融的健康生活願景。