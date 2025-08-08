　
民生消費

【廣編】蘇記嘀兜雞「百倍奉還」　反擊熱傷害的夏日生存術

▲▼夏日,消暑,蘇記嘀兜雞,折扣活動,暢聊暢快,健康,飲食。（圖／記者萬玟伶攝）

▲專精於養生湯品的「蘇記嘀兜雞」，挑戰高溫，正式宣告啟動「百倍奉還」降溫補身大作戰！

圖、文／蘇記嘀兜雞提供

全球正式進入「極端氣候模式」，社群媒體上充斥著「熱到融化」、「熱到中風」等厭世金句，當大家都在尋求降溫解方時，專精於養生湯品的「蘇記嘀兜雞」逆勢操作、挑戰高溫，正式宣告啟動「百倍奉還」降溫補身大作戰！

蘇記嘀兜雞品牌創辦人蘇鈞維表示：「面對熱到懷疑人生的夏天，多數人選擇冷飲、冰品來消暑，但這只會讓體內的濕氣更重，導致疲倦、頭暈、四肢沉重等『濕熱體質』症狀，這是對身體的『慢性傷害』！蘇記鍋品以一大鍋設計，就是希望成為大家夏日聚會的理由！無論是下班後的小聚、週末露營的夜晚，甚至任何值得慶祝的節日，一鍋溫潤的好湯，都能讓情感熱絡起來，這不僅是湯品，更是一種夏日聚會的新型態！」

這場「百倍奉還」活動不只是口號，更是史上最瘋狂的折扣！自即日起，凡是蘇記嘀兜雞的消費者，只要當日氣溫超過30度，每高出一度，蘇記就豪氣奉還100元電子折價券！邀請您與好友大聲暢聊，暢快解暑！

【百倍奉還活動辦法】
• 活動時間：即日起至2025年9月30日止
• 活動內容：當日消費結帳時，若氣溫高於30度，每高一度即贈送100元電子折價券（例如當日氣溫36度，即送600元電子折價券；消費500元可抵用100元電子折價券）。
• LINE好友獨家好康：活動期間超過30度，當日即贈100元電子折價券。
LINE官方加入: @667fsprd
• 氣溫依據：每日上午10:00，參考中央氣象局臺北市當日最高預測氣溫為準。

花椰菜不只是配角！營養師揭便當神菜功效

營養師曝「美腿套餐」讓你擁有纖細小腿

50歲以上女性「減脂關鍵」走得慢反而更瘦？

飲食宜潤燥健脾　立秋養生重點一次看

大腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

關鍵字：

夏日消暑蘇記嘀兜雞折扣活動暢聊暢快健康飲食

