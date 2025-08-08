　
名額倒數！「統一發票盃」10/26高雄開跑　參加抽機票、iPhone

▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲捐今年9-10月統一發票3張，即可免費報名參加3K休閒組。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者胡至欣／綜合報導

邁入第16年的統一發票盃路跑活動，將於10月26日(日)在高雄港七號碼頭熱力開跑！活動自7月15日開放報名以來熱烈響應，目前休閒組網路報名已額滿，僅剩當日現場的1,000個名額；半馬組與挑戰組仍有少量名額，想一起為健康與公益奔跑，可得把握機會！

活動分為21K半馬組3,000名、10K挑戰組3,000名及3K休閒組6,000名，完跑皆可兌換精美完跑禮。賽道沿途將經過愛河、中都濕地、夢時代、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等多處高雄地標，讓跑者在享受運動樂趣的同時，也能感受港都的都市魅力與文化風景，沿線補給站更貼心準備多樣高雄特色美食應援跑者。

統一發票盃過去15年已舉辦56場、吸引近68萬人參與，募集超過1,000萬張發票、發票中獎金額突破千萬元，全數捐贈社福團體，將每位跑者的愛心傳遞到全台各角落，讓運動、觀光與公益一次達陣。

主會場除了設有雲端發票體驗區及各式宣導攤位，推廣「消費索取統一發票」的觀念，同時鼓勵使用雲端發票與行動支付、落實節能減碳與數位轉型外，也安排精彩表演與好禮摸彩活動，參加就有機會抽中高雄-東京雙人來回機票、iPhone 16、Garmin智慧腕錶、小家電、千元禮券等豐富獎項。

網路報名至8月28日(四)截止（或額滿為止），半馬組與挑戰組分別酌收報名費400元與200元；休閒組則採公益報名制，只需捐出3張2024年9-10月統一發票（每張10元以上）即可免費參加。

更多活動詳情與報名資訊，請上活動官網查詢：https://www.2025mofrun.com.tw/

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝
快訊／美俄峰會前夕！習近平突通話普丁
陸OL喝爛醉遭老闆撿屍！隔壁房客錄下關鍵鐵證
蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋
一票人羨慕「躺下就能秒睡」　專家曝警訊！
快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐

