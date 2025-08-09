賴總統赴雲嘉南前進指揮所視察災後復原　黃偉哲謝中央加速修繕

▲賴清德總統9日上午特地前往台南市民治市政中心視察指揮所運作，並與中央、地方官員及在地營造、建築公會代表座談交流，台南市長黃偉哲全程陪同。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到丹娜絲颱風與7月28日致災性豪雨的雙重打擊，雲嘉南地區災情嚴重，行政院設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由政務委員陳金德擔任指揮官，結合中央部會、地方政府與產業公會力量，共同協助災民重建家園。

賴清德總統9日上午特地前往台南市民治市政中心視察指揮所運作，並與中央、地方官員及在地營造、建築公會代表座談交流，台南市長黃偉哲全程陪同，盼各單位通力合作，讓災區早日復原。

賴總統指出，此次丹娜絲颱風路徑罕見，為120年來首次自台灣海峽由南往北進入，並於嘉義登陸。由於嘉南平原缺乏天然屏障，風雨直撲造成嚴重損害，光電線塔倒塌約3000至4000支、嘉義3座高壓電塔全數傾倒、1300座基地台毀損，供電中斷超過十天。再加上西南氣流豪雨，累積雨量甚至超過莫拉克颱風，重創台南、嘉義、高雄與屏東多地。

賴總統強調，中央與地方已同步展開災後協力措施：農業損害：全面免勘查，讓農民可直接申領天然災害現金救助；並提供利息全額補貼貸款及提高農業設施補助比例。住宅修繕：台南市約有3萬多戶受損，依損害面積補助2萬至10萬元，並協助臨時修繕；危險建物優先拆除。公共工程：調度人力投入房屋修繕；環境部協助廢棄物與石綿清理。賴總統也強調，後續修繕將遵循「穩定市場、合法快速、加速修繕」三大原則，統一施工價格，鼓勵民間參與，讓居民能盡快回到安全的家園。

市長黃偉哲致詞時感謝中央自7月30日後迅速調整救災分工，使17個重災區的修繕、拆除與廢棄物清運更有秩序、更有效率。他指出，市府團隊即使週末假日也不休息，全力推動危險建物拆除與房屋修繕媒合方案，並協助居民申請補助。

黃偉哲特別提到，行政院近日通過災後救助特別條例，預計下週送立法院審議，一旦通過，在財源與程序獲得保障後，家園重建將能更快推進，幫助災民早日走出災害陰影。

台南市政府統計，截至8月8日：屋損慰助金：已受理32851件，預計下週完成八成撥付。修繕媒合：重災17區有18584件需修繕或待釐清，其中已訪視16484戶，剩餘2100戶將於8月11日前完成訪視。廢棄物清理：已設多處暫置場，石綿清理部分已配送太空包並建立「台南市石綿地圖」，截至目前受理6146件登記，累計清運987.18公噸。

今日視察中，前進指揮所指揮官陳金德、副指揮官李孟諺、李怡德陪同總統巡視，立委陳亭妃、王定宇、郭國文、賴惠員、林俊憲也到場關心。南市府強調，自指揮所成立以來，中央與地方緊密合作，從統一施工價格、媒合廠商到補助措施，全面加速修繕與復原進度，期盼居民能早日重建安全溫暖的家園。