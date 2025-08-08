　
    • 　
>
地方 地方焦點

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

▲黃偉哲市長到災區慰問並感謝同為受災戶的天災臨工投入環境清理與重建工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風與7月28日豪雨接連侵襲台南，造成多處地區嚴重災損，從民宅淹水、農作受損到公共設施破壞，市民生活受到重創，台南市長黃偉哲表示，市府團隊在第一時間全力投入救災，並向勞動部爭取「天災臨工專案」，第一批臨工已於7月16日陸續上工，協助災後清理與重建。

值得一提的是，許多參與的臨工本身就是這次颱風與豪雨的受災戶，他們在照顧自己家園之餘，更投入公共環境清理、道路整理、協助災民申請補助等工作。黃偉哲感謝他們「因為同樣身為受災者，所以更能體會災民的急迫需求」，尤其災區多為長者居住，他們在協助時更細心貼心，發揮強大同理心。

黃偉哲並感謝勞發署雲嘉南分署快速核定757名天災臨工支援台南市重建，每日的災後復原會議上，他都親自追蹤臨工工作情況與需求，確保人力發揮最大效益。

除了重建家園，災後的防疫工作同樣緊迫。黃偉哲指出，728豪雨過後，登革熱防治片刻不能鬆懈，臨工人員也轉戰各區進行孳清巡檢、清除積水容器、加強社區環境整頓，避免災後環境成為病媒蚊溫床。他呼籲市民雨後一週內務必巡檢家中環境，市府也會持續推動登革熱與其他疫病防治，守護市民健康安全。

黃偉哲強調，風災造成的損害修復之路雖然漫長，但市府與中央會攜手加速災區復原，「我們不會放下任何一位受災市民」。

