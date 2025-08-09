黃偉哲化身反毒隊長　陪200學童踏上「守護精靈冒險之旅」

▲黃偉哲市長親臨「守護精靈冒險之旅」，與學童互動合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府毒品危害防制中心，9日於永福國小舉辦創新型反毒夏令營「守護精靈冒險之旅」，吸引逾200名學童與家長參加，市長黃偉哲親自到場，與小朋友一起化身「反毒小勇士」，在趣味闖關遊戲中學習新興毒品辨識與拒絕技巧，並強調家長應多關心孩子生活與交友，守護他們遠離毒害。

這場活動由衛生局主辦，聯合警察局、教育局、消防局、檢察署、教育部台南市聯絡處、少年輔導委員會、台灣更生保護會台南分會、嘉南藥理大學反毒教育中心、國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心、國軍南部人才招募中心等單位共同推動，更邀請台南市警局交通大隊加強「毒駕」宣導，提醒民眾新興毒品對駕駛安全的威脅。

「守護精靈冒險之旅」設計多個闖關任務，小朋友需組隊合作擊退「毒品怪獸軍團」，並透過角色扮演認識正向特質與健康生活型態。課程中更結合正向人際與生活能力訓練（PILOT），幫助孩子學會壓力因應技巧及安全求助方式，讓反毒觀念在遊戲中潛移默化。

黃偉哲表示，毒品型態不斷翻新，國小學童可能因一時好奇或不了解而誤觸毒害，家長必須及早介入、建立防毒意識。他呼籲，不論是菸品、食品或飲品，只要來路不明，就必須拒絕；當孩子面臨挫折時，應引導他們透過正向方式紓壓，並提供正確的求助管道，才能在面對誘惑時勇敢說不。

市府提醒，若有毒品相關疑慮，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），或加入「台南市政府毒品危害防制中心」臉書與 LINE@（ID：@0800770885tainan）獲得專業且保密的諮詢服務。