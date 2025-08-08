菲律賓阿克蘭省長拜會台南市長　黃偉哲盼拓展台菲國際友誼版圖

▲菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長，率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，雙方將加強各項交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

菲律賓阿克蘭省(Aklan Province)米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)於8日率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，菲律賓僑務促進委員余建榮等嘉賓亦陪同出席，會談中雙方均認為未來可在文化、觀光、教育等方面更加深入交流。

黃偉哲市長歡迎菲國貴客蒞臨，他表示台南與阿克蘭省在商貿、教育及文化等領域頗具有合作潛力。他除了鼓勵台南市民與企業可赴菲探索商貿投資的可能性外，同時期盼能透過文化互訪加深交流，例如邀請當地優秀文藝團體來台南演出，讓市民得以欣賞更多元的文化風貌。黃市長並現場邀請米拉弗洛斯省長參加每年年末舉辦的「大台南國際旅展」，讓台南市民能進一步認識阿克蘭省的獨特魅力。

米拉弗洛斯省長表示，這是他第二次造訪台南，而他從整潔有序的市容中，不僅感受到市民的高度自律，也看見市府團隊的努力。他指出，阿克蘭省在農業與旅遊業方面發展亮眼，而菲律賓政府自2025年7月起已開放台灣旅客免簽14天入境，加上阿克蘭省擁有兩座國際機場，未來更期待藉此深化與台南在商貿及旅遊等領域的合作。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。