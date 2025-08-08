　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

菲律賓阿克蘭省長拜會台南市長　黃偉哲盼拓展台菲國際友誼版圖

▲菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長，率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，雙方將加強各項交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長，率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，雙方將加強各項交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

菲律賓阿克蘭省(Aklan Province)米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)於8日率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，菲律賓僑務促進委員余建榮等嘉賓亦陪同出席，會談中雙方均認為未來可在文化、觀光、教育等方面更加深入交流。

▲菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長，率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，雙方將加強各項交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長歡迎菲國貴客蒞臨，他表示台南與阿克蘭省在商貿、教育及文化等領域頗具有合作潛力。他除了鼓勵台南市民與企業可赴菲探索商貿投資的可能性外，同時期盼能透過文化互訪加深交流，例如邀請當地優秀文藝團體來台南演出，讓市民得以欣賞更多元的文化風貌。黃市長並現場邀請米拉弗洛斯省長參加每年年末舉辦的「大台南國際旅展」，讓台南市民能進一步認識阿克蘭省的獨特魅力。

▲菲律賓阿克蘭省米拉弗洛斯省長，率領該省相關政要拜會台南市政府，黃偉哲市長率黃耀國參議與會，雙方將加強各項交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

米拉弗洛斯省長表示，這是他第二次造訪台南，而他從整潔有序的市容中，不僅感受到市民的高度自律，也看見市府團隊的努力。他指出，阿克蘭省在農業與旅遊業方面發展亮眼，而菲律賓政府自2025年7月起已開放台灣旅客免簽14天入境，加上阿克蘭省擁有兩座國際機場，未來更期待藉此深化與台南在商貿及旅遊等領域的合作。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判
偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心
江蕙染流感住院　最新情況曝光
找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在
GPT-5最強用法曝光！官方分享使用祕笈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

菲律賓阿克蘭省長拜會台南市長　黃偉哲盼拓展台菲國際友誼版圖

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

審計處糾正小二甲種電　台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

邱臣遠代理市長贈父親節暖心小禮　感謝市府同仁辛勞付出

從老屋到新城　竹市府推動「都更2.0」計畫

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

菲律賓阿克蘭省長拜會台南市長　黃偉哲盼拓展台菲國際友誼版圖

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

審計處糾正小二甲種電　台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

邱臣遠代理市長贈父親節暖心小禮　感謝市府同仁辛勞付出

從老屋到新城　竹市府推動「都更2.0」計畫

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博！日本小孩又怕又愛

美到捨不得用！香奈兒眼影點綴可愛符碼、愛馬仕反襯色調竟意外和諧

GD香港演唱會爆黃牛捲款潛逃！　歌迷悲喊：被騙錢還看不到偶像

李千娜睽違9年合作宋柏緯談情　報備老公黃尚禾...被噹：不敢說實話

鼻胃管變花材！高榮南院護家長輩創意插花　父親節展現生命韌性

憲法法庭受理總預算釋憲案　行政院：盼早日恢復運作實質審查

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

地方熱門新聞

豪雨沖蝕國定古蹟南門段城垣35年後再受損

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站期望完成招標快解決水患！

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

躲比不躲危險！高雄避難所竟設加油站、瓦斯行旁

災後防疫雙線進行黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

屏東警局高層大換血　全力打擊犯罪

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

仁愛鄉表揚15位模範父親

審計處糾正小二甲種電台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

假冒地政人員詐個資頻傳　屏縣府籲3招守護不動產安全

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

更多熱門

相關新聞

災後防疫雙線進行黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

災後防疫雙線進行黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

丹娜絲颱風與7月28日豪雨接連侵襲台南，造成多處地區嚴重災損，從民宅淹水、農作受損到公共設施破壞，市民生活受到重創，台南市長黃偉哲表示，市府團隊在第一時間全力投入救災，並向勞動部爭取「天災臨工專案」，第一批臨工已於7月16日陸續上工，協助災後清理與重建。

菲總統認台海有事「無法置身事外」 陸：解決台灣問題是中國人的事

菲總統認台海有事「無法置身事外」 陸：解決台灣問題是中國人的事

黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館捐款助台南災後重建

黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館捐款助台南災後重建

中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

美晶片關稅100%　將對菲造成毀滅性影響　

美晶片關稅100%　將對菲造成毀滅性影響　

關鍵字：

菲律賓阿克蘭省長黃偉哲友誼版圖

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面