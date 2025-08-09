黃偉哲攜手家長會深化民主公民教育　親子共賞紀錄片激發思辨力

▲教育局副局長楊智雄出席親子公益觀影活動，與家長學童共話民主素養。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化家庭教育與公民素養，台南市教育局與台南市家長會聯合會於8月9日、10日連續兩天在台南新光影城舉辦親子公益觀影活動，吸引大量親子、師長及學生熱情參與。

活動以紀錄片《看不見的國家》及《造山者－世紀的賭注》為主軸，結合放映與座談，透過影像深刻引導親子思索台灣社會、土地及民主的多重議題。

這場活動不僅是觀影，更是一次跨世代對話的實踐。台南市長黃偉哲強調，教育必須根植本土文化並拓展國際視野，讓新世代理解自身所處的社會脈絡與價值。教育局長鄭新輝也指出，教育不應侷限於教室，而是要延伸至家庭和社會，培養孩子獨立思考與承擔社會責任的能力。

教育局長鄭新輝表示，教育的場域不應侷限於教室，而應深入家庭與社會的每個角落，成為啟發思辨與價值建構的重要力量。在觀影過程中，親子能從多元視角思索自己與土地的關係，進而長出獨立思考的意志，並勇於承擔社會責任。

本次活動由台南市家長會聯合會理事長賴建良、副理事長翁世峯及歷屆榮譽理事長與團隊共同籌劃，獲得多方響應，現場亦集結中小學及中等學校校長協會、各級教師協會代表與青年代表，共同展現台南市對教育公共參與的高度重視與具體實踐。

教育局指出，未來將持續與各教育團體、家長組織及社會資源攜手合作，透過多元參與與跨界整合，深化親子共學、促進世代對話，共同為學生建構更加健全的學習環境，培養具備思辨能力、社會責任感與民主價值的現代公民。