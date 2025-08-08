跨越太平洋的溫暖　黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館助台南災後重建

▲美國大洛杉磯台灣會館副董事長劉玲華代表捐贈10萬美元善款予台南市，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區出現嚴重災情，屋損、道路中斷、民生基礎設施受損，市府第一時間全力動員人力物力，展開搶修、救援與安置工作，為支援災後復原，美國大洛杉磯台灣會館特別跨海捐贈10萬美元（約新台幣325萬元）予台南市政府，協助受災民眾重建家園。

市長黃偉哲8日於受贈儀式上，代表全體市民頒發感謝狀予副董事長劉玲華，並感謝美西台灣會館在僅一天內籌足善款，展現台美人守望相助的情誼。民進黨美西黨部評議委員李柏翰、其父親李威雄董事長、市議員蔡筱薇，以及立法委員林俊憲服務處代表，也到場見證這份跨越太平洋的善意。

黃偉哲指出，台南市的社會福利急難救助基金源自0206大地震，全國各地在短時間內募得41億元賑災款，震災結束後，剩餘款項轉為急難救助使用。本次丹娜絲風災以及隨後的0728、0802豪雨，再度造成市民財務、住屋與交通工具重大損失，市府將運用基金慰助災民、協助復原，並結合各界善款，讓重建速度加快、範圍擴大。

劉玲華表示，大洛杉磯台灣會館長年推動公益、文藝與教育活動，是台美人精神的家。看到台南受災嚴重，許多家庭無法回到原本的家園，讓海外鄉親深感揪心。這次捐款，期望能成為災民的後盾，陪伴大家渡過困境。他強調，重建需要時間與毅力，但彼此守望相助，力量將不斷匯聚。

社會局表示，市府將秉持「專款專用」與「公開透明」原則，將這筆捐款全數用於受災民眾生活重建與安定，並定期公佈明細，確保每一分資源迅速送達災區。未來也將持續評估需求，串聯民間與國際力量，讓復原工作更有韌性與溫度。

台南市政府持續呼籲社會各界伸出援手，陪伴災民渡過難關，讓家園重現生機。

捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）