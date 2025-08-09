連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

繼7日有67架次共機艦出海擾台，國防部今（9日）再公布最新共機動態，自8日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機54架次，配合另共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，8日上午6時一直到9日上午6時，54架次共機出海活動，其中47架次逾越海峽中線進入北部、西南空域，另外，有共艦6艘、公務船2艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

